El Gobierno nacional eliminó las retenciones a la exportación de aluminio, acero y derivados

Por Sitio Andino Economía







El Gobierno nacional eliminó las retenciones a las exportaciones de acero, aluminio y productos derivados, a través del Decreto 726/2025, con el objetivo de impulsar las ventas externas hacia mercados que imponen altos aranceles de importación.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, regirá hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que los países involucrados reduzcan sus tasas por debajo del 45%.

Mejorar la competitividad de la industria nacional Según explicó el Poder Ejecutivo, la decisión apunta a mejorar la competitividad de la industria nacional frente a destinos donde las barreras comerciales dificultan el ingreso de productos argentinos, especialmente del sector siderúrgico y del aluminio.

industria aluminio acero La medida busca mejorar la competitividad industrial ante mercados con fuertes barreras comerciales. En este contexto, la alícuota de derechos de exportación se reducirá a 0% para los productos incluidos en la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.), siempre que se exporten a mercados que mantengan un arancel ad valorem igual o superior al 45% sobre el valor de los bienes.

Qué productos quedan alcanzados por la medida Entre los artículos alcanzados se encuentran: Laminados planos de hierro o acero sin alear , en caliente o en frío (códigos N.C.M. 72.08 a 72.12).

, en caliente o en frío (códigos N.C.M. 72.08 a 72.12). Aceros aleados en diversas formas , incluidos los laminados planos y los productos intermedios (72.24 a 72.26).

, incluidos los laminados planos y los productos intermedios (72.24 a 72.26). Tubos y perfiles huecos de hierro o acero sin soldadura (73.04).

(73.04). Aluminio en bruto, barras, perfiles, alambres, chapas y tiras, en distintas presentaciones (76.01, 76.04, 76.05, 76.06 y 76.07). La Secretaría de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía será la encargada de dictar las normas complementarias y operativas necesarias para la aplicación de la medida. Además, deberá informar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre los países que mantengan aranceles iguales o superiores al 45%, y actualizar cualquier cambio en esos esquemas impositivos/ Ámbito Financiero