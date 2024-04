El consumo cae por el tobogán al ritmo de la inflación

La decisión del Gobierno de patear para este mes y abril los aumentos de tarifas para hacerlas coincidir con lo que se previa; Una baja en los parámetros inflacionarios de los alimentos por la caída del consumo no dio resultado y marzo cerró con el 11% lejos del digito que durante todo el jueves se preocuparon en dejar trascender los bedeles del Ministerio de Economía. De esta manera, en los primeros cuatro meses de mandato Javier Milei acumula una inflación de 70.3%

Sin embargo, la foto no es la película y el guion no parece favorable al Gobierno y tiene más dramas que novela turca. El titular de la Asociación de Propietarios de Carnicerías en la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Williams denunció ayer que los precios de la media res desde el frigorífico a los mostradores de las carnicerías aumentó poco más de 200 pesos saltando -en el AMBA- de 4300 a 4580 pesos. Según Williams, esto significaría en los mostradores un aumento de entre 300 y 400 pesos según el corte. En Mendoza la situación no es distinta como lo contó Sitio Andino hoy.