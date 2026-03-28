ECommerce en Argentina: crecen 274% las compras al exterior tras la apertura importadora

Los envios de eCommerce, sobre todo desde China, explotaron en la Argentina en 2025

Siete de cada diez argentinos que compran por internet adquirieron productos del exterior por primera vez en los últimos seis meses. El dato, proveniente del Estudio Anual de Comercio Electrónico 2025 elaborado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) , muestra cómo el eCommerce también atraviesa un profundo cambio con los cambios regulatorios que abrieron las puertas sin casi ningún reparo a las plataformas internacionales.

El informe revela que la facturación total del e-commerce local alcanzó los 34,03 billones de pesos durante 2025 , lo que representa un incremento del 55% respecto del año anterior. En ese mismo período se registraron 253 millones de órdenes de compra , un 3% más que en 2024, mientras que las unidades crecieron un 28% con una venta de 645 millones de unidades . El ticket promedio trepó a 134.519 pesos , con una suba interanual del 46%. El universo de compradores también se amplió: el sector incorporó casi 1,34 millones de nuevos usuarios y llegó a un total de 25,1 millones de personas que realizan compras en línea en el país.

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El rasgo más saliente del período es el avance de las compras internacionales . El porcentaje de argentinos que adquirieron productos en el exterior pasó del 37% en 2024 al 47% en 2025 , consolidando una tendencia que combina la búsqueda de precios más competitivos con una mayor variedad de oferta disponible . Según la CACE , ese crecimiento está impulsado principalmente por tres plataformas: Temu, Mercado Libre y Shein , cuyas estrategias de precios y logística han resultado determinantes para captar nuevos usuarios.

Este fenómeno no ocurre en el vacío. A finales de 2024, el gobierno nacional dispuso una flexibilización de las condiciones para las importaciones personales . El límite por envío ocasional se elevó de mil a tres mil dólares , y se estableció una exención arancelaria de hasta 400 dólares para productos de uso personal (en ese tramo, el comprador solo abona el IVA). El impacto fue inmediato y cuantificable: según un informe de la consultora Abeceb elaborado con cifras oficiales, las importaciones mediante el sistema de courier pasaron de 239 millones de dólares en 2024 a 894 millones en 2025 , lo que equivale a un alza interanual del 274% . Ese rubro se ubicó como el tercero con mayor incremento en valores dentro del total de importaciones del año.

La CACE también precisó el perfil del comprador internacional: se trata, mayoritariamente, de consumidores regulares pertenecientes a estratos socioeconómicos altos. El 71% realizó su primera compra en el exterior en los últimos seis meses; el 29% restante lleva más tiempo operando en esos canales.

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Hábitos digitales consolidados

Más allá del impulso externo, el comercio electrónico local muestra señales de madurez. El 60% de los usuarios encuestados por la CACE afirmó realizar compras en línea al menos una vez por mes, lo que indica que el canal digital ya no es una alternativa ocasional sino parte de la rutina de consumo.

El comportamiento previo a la compra también es revelador: el 85% de los consumidores consulta información en internet antes de adquirir un producto en una tienda física. Los canales más utilizados para esa investigación son los buscadores (59% de preferencia) y los marketplaces (36%). Este dato subraya la influencia del entorno digital incluso en las transacciones que finalmente se concretan fuera de él.

En materia de medios de pago, las tarjetas de crédito mantienen el liderazgo con el 67% de participación. El financiamiento en cuotas resulta un factor decisivo para ocho de cada diez compradores, lo que refleja la importancia del crédito en contextos de ingresos ajustados.

Las categorías con mayor facturación durante 2025 fueron, en ese orden, Pasajes y Turismo; Alimentos, bebidas y artículos de limpieza; y Equipos de audio, imagen, consolas, tecnología informática y telefonía. Les siguen Artículos para el hogar, Electrodomésticos, Deportes, Indumentaria, Accesorios para vehículos, Cosmética y Perfumería, entre otros rubros, evidenciando una diversificación del consumo digital que excede largamente los segmentos tecnológicos que históricamente dominaron el canal.

image El eCommerce con plataformas extranjeras estalló en 2025 en la Argentina

Logística, inteligencia artificial y distribución regional

El informe destaca también avances en la cadena logística: el 37% de las entregas se concreta en menos de 24 horas, un indicador que refleja la maduración operativa del sector. Asimismo, el 62% de las empresas relevadas ya incorpora inteligencia artificial en sus procesos internos, principalmente en las áreas de marketing, publicidad y experiencia de usuario.

En cuanto a la distribución geográfica, la región metropolitana (AMBA) concentra el 52% de la facturación total del e-commerce nacional. Le siguen el Litoral (12%), el Sur (9%), el Centro (9%) y el NOA (7%). Cuyo y el resto de la provincia de Buenos Aires aportan, cada uno, el 5% restante.