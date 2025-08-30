Cuánto dinero se destina por año en productos de gestión menstrual

Los precios de los productos varían de acuerdo a la calidad.

En el presupuesto de compras de un hogar no solo hay que contemplar los gastos fijos de la vivienda, la comida y los artículos de limpieza, sino también los productos de gestión menstrual . Si bien la cantidad de dinero puede variar de acuerdo a la calidad y los precios , se requiere un mínimo de $20.508 por año.

Las estimaciones son en base a los valores de cadenas de farmacias y supermercados , teniendo en cuenta que por mes se utilizaría un paquete de veinte protectores diarios y uno de ocho toallitas.

Los precios de los paquetes de protectores diarios de veinte unidades varían desde $819 hasta $3.542, según la marca y la calidad. Por lo que si se consume uno por mes, el valor anual mínimo es de $9.828, mientras que el máximo será de $42.504.

En lo que respecta a toallitas , los montos de un paquete de ocho unidades inician en $890 y escalan a $4.600, por lo que de forma anual se destinan entre $10.680 y $55.200.

Según ONU Mujeres, cada mes menstrúan más de 2.000 millones de personas en el mundo.

Precios de productos de gestión menstrual

Si se compra un paquete de protectores y uno de toallitas por mes, el monto final por año variará entre $20.508 y $97.704. Sin embargo, el presupuesto puede variar si se utilizan tampones, dado que una caja de ocho unidades se puede conseguir por precios que van desde $1.465 hasta $3.350.

Además, el presupuesto anual disminuye si se utilizan productos reutilizables como la copa menstrual que se puede adquirir desde $6.750 y tiene una vida útil de cinco años como mínimo, por lo que es una inversión a largo plazo.

Según ONU Mujeres, cada mes menstrúan más de 2.000 millones de personas en el mundo. "Millones de mujeres y niñas no pueden permitirse los productos menstruales o el acceso a agua y saneamiento seguros para gestionar su salud e higiene menstruales. Esto es algo que trunca su vida, sus derechos y su libertad", indica la entidad.