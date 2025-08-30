Relevamiento

Cuánto dinero se destina por año en productos de gestión menstrual

En la economía del hogar hay que contemplar este tipo de artículos y sus precios todos los meses. Conocé cuál es la cifra estimada.

Los precios de los productos varían de acuerdo a la calidad.
Los precios de los productos varían de acuerdo a la calidad. 
Por Sofía Pons

En el presupuesto de compras de un hogar no solo hay que contemplar los gastos fijos de la vivienda, la comida y los artículos de limpieza, sino también los productos de gestión menstrual. Si bien la cantidad de dinero puede variar de acuerdo a la calidad y los precios, se requiere un mínimo de $20.508 por año.

Las estimaciones son en base a los valores de cadenas de farmacias y supermercados, teniendo en cuenta que por mes se utilizaría un paquete de veinte protectores diarios y uno de ocho toallitas.

Los precios de los paquetes de protectores diarios de veinte unidades varían desde $819 hasta $3.542, según la marca y la calidad. Por lo que si se consume uno por mes, el valor anual mínimo es de $9.828, mientras que el máximo será de $42.504.

En lo que respecta a toallitas, los montos de un paquete de ocho unidades inician en $890 y escalan a $4.600, por lo que de forma anual se destinan entre $10.680 y $55.200.

toallitas menstruación gestión menstrual
Según ONU Mujeres, cada mes menstrúan más de 2.000 millones de personas en el mundo.

Según ONU Mujeres, cada mes menstrúan más de 2.000 millones de personas en el mundo.

Precios de productos de gestión menstrual

Si se compra un paquete de protectores y uno de toallitas por mes, el monto final por año variará entre $20.508 y $97.704. Sin embargo, el presupuesto puede variar si se utilizan tampones, dado que una caja de ocho unidades se puede conseguir por precios que van desde $1.465 hasta $3.350.

Además, el presupuesto anual disminuye si se utilizan productos reutilizables como la copa menstrual que se puede adquirir desde $6.750 y tiene una vida útil de cinco años como mínimo, por lo que es una inversión a largo plazo.

Según ONU Mujeres, cada mes menstrúan más de 2.000 millones de personas en el mundo. "Millones de mujeres y niñas no pueden permitirse los productos menstruales o el acceso a agua y saneamiento seguros para gestionar su salud e higiene menstruales. Esto es algo que trunca su vida, sus derechos y su libertad", indica la entidad.

