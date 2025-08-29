Aumentan los impuestos al combustible: cómo impactará en estaciones de servicio

El Gobierno nacional oficializó este viernes una nueva actualización en los impuestos aplicados a los combustibles . La medida, que comenzará a regir el 1 de septiembre, impactará de manera directa en el precio final de la nafta y el gasoil en todo el país.

La disposición fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 617/2025. Allí se detallan incrementos tanto en el tributo sobre los combustibles líquidos como en el impuesto al dióxido de carbono . Estos gravámenes se aplican de forma directa en el surtidor y constituyen una de las principales fuentes de recaudación fiscal vinculada al consumo energético.

De esta manera, los aumentos impositivos deberán aplicarse entre el 1 y el 30 de septiembre.

En el caso de los combustibles líquidos –aplicables a la nafta sin plomo y la nafta virgen– se dispuso que el impuesto sea de $10.523 .

El aumento impactará en el precio de la nafta y el gasoil.

Por su parte, el gravamen sobre el gasoil será de $8.577 por monto fijo actualizado, a lo que se sumarán otros $4.644 correspondientes al tratamiento diferencial.

Asimismo, se actualizó el impuesto al dióxido de carbono, que será de $0.645 por litro sobre la nafta sin plomo y virgen, y de $0.978 en el caso del gasoil. Al igual que en períodos anteriores, la normativa establece que los incrementos se apliquen de manera parcial y progresiva.

Subas periódicas de los impuestos al combustible

El Ejecutivo nacional mantiene el esquema de subas periódicas en los impuestos a los combustibles, restablecido este año tras la suspensión que rigió gran parte de 2024.

De esta forma, los incrementos impactarán en la nafta y el gasoil, productos que representan más del 80% del consumo interno, y tendrán un traslado directo al precio que abonan los consumidores en todo el territorio/ Ámbito Financiero