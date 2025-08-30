Mercado cambiario

Con el nuevo esquema sin cepo, el dólar opera entre $1.000 y $1.400, sin tope mensual y sin recargo del 30% para personas físicas.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 30 de agosto de 2025

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, sábado 30 de agosto de 2025

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.325;
  • Para la venta a $1.345.
A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, sábado 30 de agosto de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.356,54 para la compra;
  • A $1.357,79 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • $1.325,73 para la compra;
  • $1.378,17 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.716 para la compra;
  • A $1.768 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, sábado 30 de agosto de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.530 para la compra;
  • En $1.605 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera (conversión de 1.000 CLP a 1.000 ARS):

  • A $718 para la compra;
  • A $1.329,59 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

