"Vendemos el zapallo a $50 y en góndola vale diez veces más"

Se perdió el tomate , cebolla , el durazno en problemas, la uva en algunos casos se quedó en la planta, ahora producción de zapallo en las mismas condiciones, que hacen nuestros representantes y legisladores por la producción y el trabajo en Mendoza! Vean este vídeo https://vm.tiktok.com/ZMSCJS8Eo/

Pedro comentó, "soy productor, estamos trabajando en familia hace años, no solo en una producción, sino en varias, nuestra fuente de ingresos hoy en día son las economías regionales. Dese marzo cuando empieza a salir el zapallo en Mendoza vinieron ofertas desde $20 a $30 y en algunos casos se vendieron a ese precio, por qué pensaban que podría ser peor la situación más adelante, en mi caso vendimos a $50 y si bien no alcanzamos ni a cubrir los costos, no lo perdimos todo".