Valle de Uco tiene un nuevo jefe policial

Con una superficie cercana a las 30.000 hectáreas el Valle de Uco no solamente es una de las regiones productivas más importantes de la provincia de Mendoza sino también un atractivo punto de interés turístico y comercial que ha motivado un importante crecimiento poblacional en los últimos años, como lo demuestran las cifras del último Censo Nacional poblacional, realizado el 18 de mayo del año 2022 dónde se puede observar que ha sido la región de mayor crecimiento dentro de la provincia fue, con un 16,5% más de habitantes.

Tiene como objetivo principal trabajar en la prevención para tratar que el delito no crezca, y concluyó diciendo "Los vecinos del Valle de Uco tienen las puertas abiertas para cualquiera de sus necesidades, no se debe dudar en utilizar el 911 para advertir de cualquier situación no habitual en la zona de cada persona porque, en definitiva, eso es trabajar con la prevención del delito"