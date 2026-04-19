Enfermería: la DGE lanzó una especialización en Salud Mental en el Valle de Uco.

La Dirección General de Escuelas oficializó la creación y el diseño curricular de la especialización técnica titulada "Postítulo en Enfermería de la Salud Mental" . Esta nueva oferta académica será implementada por el Instituto de Educación Superior 9-015 "Valle de Uco" y surge como una respuesta a las demandas actuales del sistema sanitario regional.

La normativa, publicada este viernes en el Boletín Oficial, con firma del titular de la DGE, Tadeo García Zalazar, autoriza la apertura de la formación por un término de dos cohortes a partir del presente ciclo lectivo.

Emergencias y catástrofes: la Cruz Roja de San Rafael dictará un postítulo único en la provincia

El fundamento central de esta especialización es la adaptación de la práctica profesional a la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 . Según el anexo de la resolución, se busca abandonar el antiguo modelo "manicomial" para avanzar hacia un abordaje comunitario donde el enfermero actúe como garante de derechos.

Enfermería en Salud Mental, la nueva especialización lanzada por la DGE

La propuesta apunta a que los profesionales desarrollen capacidades para realizar valoraciones biopsicosociales exhaustivas, gestionar redes asistenciales y promover el vínculo terapéutico que fomente la autonomía de los pacientes.

enfermero con paciente La DGE avanza hacia un abordaje comunitario donde el enfermero actúe como garante de derechos.

Detalles de la formación

El postítulo cuenta con una carga horaria total de 400 horas reloj y se desarrollará bajo una modalidad presencial. Está destinado exclusivamente a profesionales de enfermería con título de Nivel Superior o Universitario.

La malla curricular está integrada por ocho módulos de formación profesional continua:

Fundamentos y Ética: Análisis del marco normativo y la responsabilidad profesional.

Análisis del marco normativo y la responsabilidad profesional. Ciclo Vital: Abordaje de la salud mental desde la infancia hasta la vejez.

Abordaje de la salud mental desde la infancia hasta la vejez. Semiología y Psicopatología: Valoración integral, diagnóstico y seguimiento farmacológico.

Valoración integral, diagnóstico y seguimiento farmacológico. Consumos Problemáticos: Estrategias de intervención en poblaciones vulnerables.

Estrategias de intervención en poblaciones vulnerables. Urgencias y Crisis: Técnicas de contención y gestión del entorno terapéutico.

Técnicas de contención y gestión del entorno terapéutico. Salud Mental Comunitaria: Liderazgo en dispositivos de salud pública y abordaje de determinantes sociales.

Innovación en la evaluación

Un aspecto destacado de la nueva carrera es su metodología de evaluación. Los estudiantes se enfrentarán a escenarios de simulación clínica y a la Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (ECOE) utilizando pacientes simulados.

El trayecto finalizará con la defensa oral de un Trabajo de Integración Final (TIF) que demuestre la aplicación de la práctica basada en la evidencia.

Con esta iniciativa, el IES 9-015 "Valle de Uco" -que ya cuenta con registro en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET)- reafirma su rol como polo formativo clave para la profesionalización del sector salud en Mendoza.