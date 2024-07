Valle de Uco: protagonistas de la producción en la región, opinan sobre la plaga

Por otra parte, el empresario y productor dijo que; "debemos replantearnos ante esta decisión qué se hace, no quedarnos en la queja solamente y si no hacemos nada, el daño no se repara de un año para el otro, esta decisión es muy grave".

Martín Hinojosa: "Nos ha costado mucho posicionarnos en el Valle de Uco a nivel mundial"

Embed - Valle de Uco: Polilla de la vid "perjudican al productor, las bodegas no compran uvas con polilla"

Otro de los referentes a quien consultamos sobre la medida del gobierno nacional de no enviar los fondos para el combate de la Lobesia Botrana es el presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco.

"Estamos de acuerdo de que se achique el gasto estatal y que ordenemos la macroeconomía, pero lo que no podemos permitir es que siempre caiga en el sector más débil las consecuencias del ahorro", comenzó diciendo Mario Leiva.

Continuando con sus expresiones, Leiva propone que; "el costo lo tienen que pagar las bodegas, porque las bodegas hoy toman la uva al productor sin precio, lo mandan al productor a sacar créditos para cosecha y acarreo que después no pueden pagar, porque las bodegas pagan de 6 a 18 meses".

En otra parte de sus declaraciones, Leiva dijo que; "las consecuencias de achicar ahora los sistemas que crecieron con la política, como el IDR, como la Lucha Antigranizo, no fue el productor el que los hechos a perder, sino que fue la misma política que a medida que cambiaban los gobiernos agregaron personal, gastos, etc. y vemos que nos están sacando una herramienta que es útil para el productor, lo están condenando a no tenerla más y me parece que ese no es el camino, el camino es no gastar lo que se está gastando pero tampoco dejar al productor sin ninguna herramienta de protección".