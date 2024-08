"Polilla de la vid": la oposición cuestionó la postura de Cornejo frente a la quita de fondos de Nación

Ante esto, la diputada provincial y referente del sector productivo, Gabriela Lizana, mostró una postura muy crítica respecto a la actitud de Cornejo: "Decir que no hay fondos para esto, es decir que no hay política productiva. Frente a esto, cuando ha habido demoras en procesos en los que el país no ha tenido muchos recursos, siempre el gobierno de la provincia asumió posturas extremas. La postura tan light del gobierno frente a la decisión del gobierno nacional de no mandar los fondos nos sorprende. Uno puede ser como un loro parlanchín de otro, pero tenés que defender alguna vez verdaderamente tu propia provincia, sobre todo cuando has hecho tanto alarde de ser tan mendocino, tan local", señaló.

Lo cierto es que el tiempo corre. Sin recursos para comprar difusores de feromonas para la técnica de confusión sexual (de eficacia comprobada, pero costos en dólares), como en 2023 todo indica que será, un año más, con pulverización aérea de insecticida biológico.

"Se están tomando decisiones de política pública que van en contra de la producción, una de estas es quitar recursos para la lucha contra las plagas en la agricultura. Esto es algo que sucede en todo el mundo, la plaga es un hecho, es como una enfermedad para las personas y se necesitan protecciones y luchas activas para el control, para la erradicación. Esto lo hace todo el mundo que apuesta a la producción, al desarrollo productivo, a la industrialización. Sin recursos, de eso no se puede dar adelante", sostuvo Lizana y sumó el fin de la lucha aérea contra el granizo.

Gabriela Lizana Frente Renovador, diputada de Mendoza Gabriela Lizana, diputada provincial y referente del sector productivo. Foto: Prensa Legislatura de Mendoza

"Tenemos que entender que la responsabilidad por el ingreso de esa plaga, se permitió, de alguna manera, por máquinas que venían de otro país para cosechar y por falta de controles oportunos a nivel nacional. Es decir, que un grado de responsabilidad los gobiernos siempre tienen", sostuvo.

La diputada por el Frente Renovador, advirtió que "se requieren esos fondos para mantener el programa que se ha llevado a cabo en Mendoza durante mucho tiempo, que no tiene color político partidario, que lo ha liderado generalmente el ISCAMEN".

"Cuando vos cortás los fondos, cortás la campaña. Si cortás la campaña, no es sólo el daño temporal que hacés, sino todo lo que significa para esto que es un proceso, que afecta absolutamente al desarrollo productivo vitivinícola de la provincia", argumentó Lizana.

"Esto no sólo afecta al productor en su baja calidad y cantidad de producción, que puede dejar sin cosechas. Es una afectación fuerte también en la elaboración de vino, que afecta a los fraccionadores, a los exportadores, a la industria. Le afecta a la marca Mendoza", sostuvo.