Unión Vecinal B* Urquiza de Tunuyán, habrá nueva asamblea

Si bien no hay fechas precisas acerca del nacimiento del Barrio Urquiza de Tunuyán , populosa barriada ubicada en la zona Oeste de la ciudad, algunas personas ubican sus orígenes a mediados de los años 40, aunque si hay certezas en cuanto a la fundación de la Unión Vecinal , hecho ocurrido el 19 de setiembre de 1954 y cuyo estatuto fue modificado 31 de mayo de 1972.

La Unión Vecinal del Barrio Urquiza de Tunuyán, deberá llamar a una nueva asamblea

Llamativamente, este no es el único conflicto que se desata en la conducción de una Unión Vecinal de Tunuyán donde, al parecer; algunas cosas no son tan transparentes como el agua que proveen a sus vecinos; en todos los casos las acciones eleccionarias deben ser controladas por Dirección de Personas Jurídicas, entidad que no siempre cuenta con los recursos y el personal necesario para monitorear estos actos.