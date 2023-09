Una nueva víctima de estafas virtuales en General Alvear

"Ayer me encontraba en mi trabajo, soy telefonista del hospital" comentó Raquel; quién continuo contando: "recibo una llamada por whatsapp diciendo que iba a tener otros beneficios y mucho verso, les dije que me asesoría con mi hija y le corté y me dicen ante de hacerlo, ¿no te llegó un código?. Tras cortale miro la pantalla, me ingresa un código y seguí trabajando y al instante en todos los grupos que estoy, aparecía un mensaje pidiendo dinero en mi nombre a mucha gente".