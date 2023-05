Una afiliada de PAMI sufre un calvario para conseguir una prótesis

Beatriz Conde es afiliada de PAMI y tras sufrir una quebradura de cadera debe peregrinar junto a su hermana Marta para que se pueda hacer de la prótesis pertinente que le permita regresar a la vida normal en su San Rafael natal. "Mi hermana está postrada en la cama, quebrada, esperando que el PAMI le de la prótesis para la cadera quebrada. El 20 de febrero ingresa a la clínica, luego el 7 de marzo entra a quirófano y nos comunican que la prótesis está contaminada y por eso no la pueden operar, el médico me comunica que no la operó porqué la caja que traía la prótesis venía abierta y ella corría riesgo de infección, inmediatamente le dan internación domiciliaria. Después de estos fuí a la clínica para conocer novedades sobre la llegada de la nueva prótesis y todavía no sucedenada. Yo la tengo que ayudar diariamente y con parte de la plata de nuestra jubilación tratamos de comprar lo que hace falta o bien que alguién más nos ayude en las tareas diarias".