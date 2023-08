Un problema que se vuelve a instalar en San Rafael: robo y faenamiento de caballos

Desde hace un largo tiempo el robo y posterior faenamiento de caballo se ha convertido en San Rafael en una problemática que parece no tener solución. Si bien en los dos últimos meses había decrecido la cantidad de casos , en ésta semana se ha recrudecido la problemática.

Conocemos la historia de la familia Nievas que fue víctima de robo de un equino y en sus palabras evidenciaba lo que significa este acto: "estamos muy tristes". Raúl Mesa de la asociación gaucha expresa su malestar y tristeza por lo ocurridos en las últimas horas y comenta: "Los dañinos andan sueltos y no tiene nombre que la gente mate un caballo, se hace difícil conversar sobre este tema y sobre lo sucedido, este y otros animales le dan además de comer a familias enteras, hacer semejante daño me lleva a creer que no tiene corazón con el caballo y el trabajo de quienes los cuidan.