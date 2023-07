Un apostador de General Alvear ganó una modalidad del Loto Plus

Parola confirmó a TVA Alvear que el poseedor de la apuesta ya cobró hace unos días su premio que ascendió a 1millón 441 mil 230 pesos y que es cliente de la agencia que lleva por nombre "el Grillito de la Suerte" y hace 23 años que la regentea. "El ganador es de Alvear y a nosotros como agencia no nos dejo un porcentaje porqué en la modalidad Sale o Sale no nos entrega dinero. Los números que eligió fueron el 41 - 10 - 09 - 43 - 01 - 40 y resultaron 3 ganadores más en todo el país, él no quería revisarlo, pero s elo pase por la maquinita y no podía creer cuando le dije que había ganador".