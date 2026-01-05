Tupungato se prepara para la obligatoriedad de la sala de 3 años

Gustavo Aguilera y Tadeo García Zalazar recorrieron las obras de los jardines.

Tadeo García Zalazar, Ministro de Educación de la provincia de Mendoza visitó el jardín “Sol de Tupungato” para conocer las 2 nuevas aulas, destinadas a salas de 3 y 5 años. Además recorrió obras que se están realizando en el departamento y anunció la construcción del taller y laboratorio de química en la escuela República Italiana.

Por su parte el intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera, recibió al ministro y recorrió las diversas obras de infraestructura que se ejecutan en establecimientos educativos del departamento. La visita se realizó en el marco del plan provincial que aprovecha el receso escolar para avanzar con tareas de reparación, ampliación y mantenimiento, optimizando los tiempos de obra y el funcionamiento de las instituciones.

La comitiva provincial y municipal inició su recorrida en el Jardín Infantil Exclusivo (JIE) "Sol de Tupungato", donde recientemente se concretó una importante ampliación edilicia.

El proyecto incluyó la construcción de nuevas salas para niños y niñas de 3 y 5 años, una intervención que permitió mejorar la organización interna del jardín y acompañar el crecimiento sostenido de la matrícula.

García Salazar explicó que la provincia avanza en la apertura de salas de 3 años en todo el territorio con la mirada puesta en la obligatoriedad del nivel inicial desde 2027, una política que busca fortalecer la alfabetización temprana y el desarrollo integral en los primeros años. La educación y su proyección en Tupungato Embed - Ampliación en jardín "Sol de Tupungato" y construcción del taller de química en esc. Rep. Italiana