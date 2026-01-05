5 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Educación inclusiva

Tupungato se prepara para la obligatoriedad de la sala de 3 años

Con la apertura de nuevas aulas en el jardín “Sol de Tupungato”, la provincia refuerza la alfabetización temprana y el desarrollo integral de los niños.

Gustavo Aguilera y Tadeo García Zalazar recorrieron las obras de los jardines.

Gustavo Aguilera y Tadeo García Zalazar recorrieron las obras de los jardines.

Por Sitio Andino Departamentales

Tadeo García Zalazar, Ministro de Educación de la provincia de Mendoza visitó el jardín “Sol de Tupungato” para conocer las 2 nuevas aulas, destinadas a salas de 3 y 5 años. Además recorrió obras que se están realizando en el departamento y anunció la construcción del taller y laboratorio de química en la escuela República Italiana.

Por su parte el intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera, recibió al ministro y recorrió las diversas obras de infraestructura que se ejecutan en establecimientos educativos del departamento. La visita se realizó en el marco del plan provincial que aprovecha el receso escolar para avanzar con tareas de reparación, ampliación y mantenimiento, optimizando los tiempos de obra y el funcionamiento de las instituciones.

Lee además
Abel Pintos cerrará el Festival Nacional de la Tonada. video
Festivales de verano

Tunuyán prepara tres noches de música y arte con la Vendimia y la Tonada
maipu municipio lanza calendario de celebraciones distritales por los 90 anos de la fiesta de la vendimia
Cultura y tradición

Maipú Municipio lanza calendario de celebraciones distritales por los 90 años de la Fiesta de la Vendimia

La comitiva provincial y municipal inició su recorrida en el Jardín Infantil Exclusivo (JIE) "Sol de Tupungato", donde recientemente se concretó una importante ampliación edilicia.

El proyecto incluyó la construcción de nuevas salas para niños y niñas de 3 y 5 años, una intervención que permitió mejorar la organización interna del jardín y acompañar el crecimiento sostenido de la matrícula.

García Salazar explicó que la provincia avanza en la apertura de salas de 3 años en todo el territorio con la mirada puesta en la obligatoriedad del nivel inicial desde 2027, una política que busca fortalecer la alfabetización temprana y el desarrollo integral en los primeros años.

La educación y su proyección en Tupungato

Embed - Ampliación en jardín "Sol de Tupungato" y construcción del taller de química en esc. Rep. Italiana

Temas
Seguí leyendo

Verano seguro: recomendaciones y limpieza en parajes turísticos de San Rafael

Mercado de Emprendedores Godoy Cruz: edición especial por Reyes Magos

La Ciudad iluminó la Plaza Independencia con los colores de la bandera de Venezuela

Por el colapso de la Playa de Secuestro, Guaymallén habilita el retiro de vehículos pagando solo la multa

"La garrafa en tu barrio": cuánto cuesta y dónde conseguirla del 5 al 10 de enero

Caravana de Reyes Magos: un encuentro lleno de fantasía en Tunuyán

Magia y regalos: los Reyes Magos vuelven a San Rafael

Clases de deporte gratuitas en Godoy Cruz: ¡sumate al verano en movimiento!

LO QUE SE LEE AHORA
Por el colapso de la Playa de Secuestro, Guaymallén habilita el retiro de vehículos pagando solo la multa.
Los requisitos

Por el colapso de la Playa de Secuestro, Guaymallén habilita el retiro de vehículos pagando solo la multa

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1335 del domingo 4 de enero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1335 del domingo 4 de enero

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 4 de enero: números ganadores del sorteo 3336
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 4 de enero: números ganadores del sorteo 3336

El policía permanece aprehendido en el marco de la causa
Avanza la investigación

Un policía quedó aprehendido por el asesinato de una mujer frente a un boliche en Guaymallén

Muerte en Maipú: un hombre falleció tras ingresar a viviendas y ser retenido por vecinos.
Barrio San Antonio

Muerte en Maipú: un hombre falleció tras ingresar a viviendas y ser retenido por vecinos

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 5 de enero de 2026
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 5 de enero de 2026