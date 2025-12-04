#Taboola
4 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Nueva propuesta social

Tupungato lanzó un plan mensual de servicios públicos integrados con participación de OSEP

El operativo se desarrolló en el playón deportivo de Cordón del Plata de Tupungato y ofreció múltiples prestaciones sin necesidad de viajar a las cabeceras.

Participación de OSEP en Tupungato.

Por Sitio Andino Departamentales

La (OSEP) Obra Social de los Empleados Públicos se sumó a una iniciativa impulsada por el Municipio de Tupungato que convocó a la comunidad de Cordón del Plata, en el departamento de Tupungato, brindando servicios públicos integrados e incluyendo el acceso a la salud.

Vecinos y vecinas de la localidad asistieron al encuentro “Servicios públicos integrados en tu distrito”, realizado en el Playón Deportivo. Allí, pudieron acceder a una amplia gama de trámites y servicios sin necesidad de trasladarse a las cabeceras departamentales.

image

Diferentes gestiones de trámites en OSEP de Tupungato

Entre las prestaciones disponibles hubo gestión de trámites de discapacidad, servicios para adultos mayores y solicitudes relacionadas con empleo. También se abordaron temas de género, diversidad y masculinidades; trámites para niñez, adolescencia y familia; comercio y bromatología; inscripción para alarma comunitaria; vacunación de mascotas; acceso a créditos provinciales y nacionales; trámites vinculados a servicios públicos como EPRE y ECOGAS; constancia de CUIL; pensiones contributivas y negativas; afiliaciones, herramientas digitales y turnos de OSEP, entre otros.

En representación de la Obra Social, la jornada contó con la participación activa del referente territorial de Tupungato, Alex Leyton, quien acompañó las actividades. Este dispositivo representa además la primera experiencia de un programa de atención descentralizada que se repetirá mensualmente en todos los distritos.

