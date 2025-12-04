Tupungato lanzó un plan mensual de servicios públicos integrados con participación de OSEP

Participación de OSEP en Tupungato.

Vecinos y vecinas de la localidad asistieron al encuentro “Servicios públicos integrados en tu distrito”, realizado en el Playón Deportivo. Allí, pudieron acceder a una amplia gama de trámites y servicios sin necesidad de trasladarse a las cabeceras departamentales.

image Diferentes gestiones de trámites en OSEP de Tupungato Entre las prestaciones disponibles hubo gestión de trámites de discapacidad, servicios para adultos mayores y solicitudes relacionadas con empleo. También se abordaron temas de género, diversidad y masculinidades; trámites para niñez, adolescencia y familia; comercio y bromatología; inscripción para alarma comunitaria; vacunación de mascotas; acceso a créditos provinciales y nacionales; trámites vinculados a servicios públicos como EPRE y ECOGAS; constancia de CUIL; pensiones contributivas y negativas; afiliaciones, herramientas digitales y turnos de OSEP, entre otros.

En representación de la Obra Social, la jornada contó con la participación activa del referente territorial de Tupungato, Alex Leyton, quien acompañó las actividades. Este dispositivo representa además la primera experiencia de un programa de atención descentralizada que se repetirá mensualmente en todos los distritos.