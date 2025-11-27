Tunuyán presentó el line up y el operativo de ingreso del Festival de Rock

Marcelo Zoloa y Robledo & Puch presentes en el lineup de Festival de Rock en Tunuyán.

El Municipio de Tunuyán avanza en la organización del Festival de Rock, que se realizará el próximo 29 de noviembre en el patio de la Casa del Maestro. Con el objetivo de ordenar la logística y garantizar una buena experiencia para el público, el municipio confirmó medidas específicas para el acceso y la movilidad durante la jornada.

Entre las novedades, se habilitará un espacio de estacionamiento para los asistentes en el Paseo Comercial “La Bodega”, ubicado de manera contigua al predio del evento. Esta articulación permitirá facilitar la llegada del público y evitar congestiones en la zona céntrica.

image Line Up del Festival de Rock en Tunuyán Además, se dio a conocer el line up de esta edición, que estará integrado por Robledo & Puch, Malva y los Zombis, Koil, Galo Gallardo, Marcelo Zoloa, Los Jimbo, Error 404, Mercaly, Nota, Cosaco y Bomba de Chalú. Desde el área de Cultura municipal señalaron que esta propuesta busca fortalecer el espacio para músicos del departamento y consolidar una agenda artística que continúe ampliándose.

La modalidad de ingreso: la entrada será gratuita, y se invita a quienes asistan a colaborar con un alimento no perecedero, que será destinado a instituciones locales.

Con la grilla confirmada y el operativo de acceso definido, el Festival de Rock entra en la cuenta regresiva, con expectativa por una nueva edición que reunirá a la comunidad en torno a la música local. image Sebastián Garay, director de cultura del departamento de Tunuyán Embed - 145° Aniversario de Tunuyán: Se viene el Festival de Rock

