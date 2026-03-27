27 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Tunuyán

Tunuyán intensifica tareas de limpieza y mantenimiento en el casco céntrico

El municipio de Tunuyán avanza con tareas coordinadas en arterias clave del casco céntrico.

Tareas de limpieza y mantenimiento en Tunuyán.

Tareas de limpieza y mantenimiento en Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Tunuyán continúa con un operativo de limpieza y reacondicionamiento en el casco céntrico del departamento, con el objetivo de optimizar la circulación y mejorar las condiciones generales de los espacios públicos.

Durante la jornada, las tareas se concentran en el sector comprendido entre calles Güemes y avenida San Martín, desde Alem hasta Echeverría, abarcando una amplia cantidad de arterias con intervención simultánea.

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El operativo se lleva adelante con tres equipos de maquinaria pesada, camiones y cuadrillas municipales que trabajan de manera coordinada para garantizar una cobertura eficiente en cada punto intervenido.

Acompañamiento de la comunidad de Tunuyán

Además, las acciones se extienden a la zona delimitada por calles Dalmau a Azcuénaga y desde Güemes a San Martín, consolidando un esquema de trabajo sostenido que busca dar respuesta a las necesidades de mantenimiento urbano en distintos sectores del departamento.

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Desde el área de Servicios Públicos indicaron que estas tareas forman parte de una planificación continua orientada a fortalecer la limpieza, el orden y la conservación del espacio público, en beneficio de los vecinos.

En ese sentido, también destacaron la importancia del acompañamiento de la comunidad, solicitando a los vecinos respetar los horarios adecuados para la disposición de residuos y colaborar con el mantenimiento de la ciudad.

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