Tunuyán intensifica tareas de limpieza y mantenimiento en el casco céntrico

El Municipio de Tunuyán continúa con un operativo de limpieza y reacondicionamiento en el casco céntrico del departamento, con el objetivo de optimizar la circulación y mejorar las condiciones generales de los espacios públicos.
El municipio de Tunuyán avanza con tareas coordinadas en arterias clave del casco céntrico.
El Municipio de Tunuyán continúa con un operativo de limpieza y reacondicionamiento en el casco céntrico del departamento, con el objetivo de optimizar la circulación y mejorar las condiciones generales de los espacios públicos.
Durante la jornada, las tareas se concentran en el sector comprendido entre calles Güemes y avenida San Martín, desde Alem hasta Echeverría, abarcando una amplia cantidad de arterias con intervención simultánea.
El operativo se lleva adelante con tres equipos de maquinaria pesada, camiones y cuadrillas municipales que trabajan de manera coordinada para garantizar una cobertura eficiente en cada punto intervenido.
Además, las acciones se extienden a la zona delimitada por calles Dalmau a Azcuénaga y desde Güemes a San Martín, consolidando un esquema de trabajo sostenido que busca dar respuesta a las necesidades de mantenimiento urbano en distintos sectores del departamento.
Desde el área de Servicios Públicos indicaron que estas tareas forman parte de una planificación continua orientada a fortalecer la limpieza, el orden y la conservación del espacio público, en beneficio de los vecinos.
En ese sentido, también destacaron la importancia del acompañamiento de la comunidad, solicitando a los vecinos respetar los horarios adecuados para la disposición de residuos y colaborar con el mantenimiento de la ciudad.