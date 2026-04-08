Tunuyán celebró el Día Mundial de la Salud con actividades y concientización

En el marco del Día Mundial de la Salud , el Municipio de Tunuyán llevó adelante una jornada especial con actividades recreativas e informativas bajo el lema “Juntos por la Salud” , impulsado por la Organización Mundial de la Salud.

La iniciativa fue organizada por la Dirección de Desarrollo Humano y Salud, con el objetivo de promover hábitos saludables y generar conciencia sobre el cuidado integral . Vecinos e instituciones educativas participaron activamente de la propuesta, consolidando al departamento como un espacio de encuentro y reflexión.

El encuentro se desarrolló en el Centro de Congresos y Exposiciones y en el hall del Auditorio Municipal Dr. Jorge Raúl Silvano , con propuestas abiertas y gratuitas.

Participaron distintas instituciones educativas del departamento, entre ellas CENS y CEBJA , junto a diversas áreas municipales como Desarrollo Humano y Salud, Gestión Social, Área de la Mujer, Deportes e Inspección.

Durante la jornada hubo stands informativos, dinámicas participativas y actividades recreativas pensadas para acercar la temática de la salud de manera accesible.

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Reconocimientos y acciones de prevención

Como parte de la actividad, se realizó la entrega de certificados de asistencia y un botiquín a cada institución participante. Además, se llevaron a cabo sorteos de tensiómetros entre los presentes, reforzando el mensaje de prevención y cuidado de la salud.

La importancia de generar conciencia en la comunidad de Tunuyán

Desde la organización destacaron la importancia de este tipo de iniciativas para acercar herramientas concretas a la comunidad. “La iniciativa buscó brindar un espacio especial para acercar consejos y actividades destinadas a la comunidad en general. Estamos muy contentos por la convocatoria y destacamos que es un día importante para que todos podamos ocuparnos de nuestra salud”, expresó la licenciada Carina Muñoz.

Por su parte, desde el ámbito educativo señalaron que estas jornadas permiten fortalecer el vínculo entre la escuela y la comunidad, además de promover el autocuidado en los estudiantes.

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Un compromiso sostenido con la salud

La jornada reafirmó el compromiso del municipio de Tunuyán de continuar trabajando de manera articulada con instituciones educativas y la comunidad, en la construcción de un entorno más consciente, participativo y saludable para todos los vecinos.