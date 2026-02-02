2 de febrero de 2026
Temporal sin precedentes en Junín: más de 200 árboles caídos y viviendas severamente afectadas

Ráfagas superiores a los 50 km/h provocaron la caída de árboles, postes y techos en casi todo el departamento. Qué dijeron desde Defensa Civil.

Tormenta completa y destructiva: viento, granizo y daños severos en todo Junín.

Foto: Municipalidad de Junín.
 Por Celeste Funes

La tormenta que azotó a Junín durante el fin de semana dejó un escenario de daños generalizados, con el viento como principal protagonista. Ráfagas superiores a los 50 kilómetros por hora provocaron la caída de árboles, postes eléctricos y afectaciones severas en viviendas, producción y servicios esenciales.

Árboles, postes y techos destruidos: el violento temporal que golpeó a Junín

Fue una tormenta muy complicada, se nos sumó un viento inesperado que fue lo que realmente causó el daño”, explicó Mauricio Zammitto en Aconcagua Radio, director de Defensa Civil de Junín, quien confirmó que casi todo el departamento resultó afectado. Distritos como Rodríguez Peña y Algarrobo Grande registraron los impactos más severos.

Hasta el momento, se contabilizaron más de 200 árboles caídos, aunque el número continúa en aumento. A esto se suma una cantidad incalculable de tendido eléctrico en el suelo, con postes de cemento quebrados y luminarias arrastradas por árboles de gran porte. “Eso nunca lo hemos visto”, aseguró el funcionario, al señalar que aún hay zonas sin suministro eléctrico.

destrozos en junín árbol caído tormenta lluvia 1
Personal de la Municipalidad de Junín, policía de Mendoza y bomberos voluntarios trabajan en el despeje de calles para garantizar la circulación.

Las cooperativas eléctricas trabajan con guardias las 24 horas, pero la magnitud del daño dificulta una restitución inmediata del servicio.

El granizo que golpeó de lleno a la producción agrícola

En Algarrobo Grande, además del viento, se registró una fuerte caída de granizo, con una afectación estimada de entre el 50% y el 90% en algunas zonas productivas, informaron desde la comuna. El daño en frutales y parrales es considerable, con árboles aún caídos sobre cultivos.

La tormenta también dejó un saldo importante en viviendas. Según el relevamiento preliminar, entre 80 y 130 casas sufrieron daños, desde voladuras de techos hasta árboles sobre estructuras. En al menos un caso, una familia debió ser evacuada por la presencia de niños.

destrozos en junín árbol caído tormenta lluvia municipalidad

Desde el día viernes, todas las áreas municipales trabajan de manera conjunta, con apoyo de Vialidad, Policía, Bomberos y Aysam, asistiendo a los vecinos con nylon, alimentos y acompañamiento social.

El intendente Mario Abed recorrió las zonas afectadas junto a su equipo, mientras continúan los operativos de emergencia y el relevamiento de daños. Desde el Municipio pidieron paciencia y comprensión, ya que la recuperación será progresiva y demandará tiempo.

