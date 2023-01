Sector vitivinícola: "No deberíamos tener que importar vino"

“Una de las situaciones más conflictivas del 2022 fueron las heladas y las pérdidas que trajeron, eso nos llevará a tener un año exigente en cuanto a sacar bien los números tanto de mosto o vino para no tener grandes problemas a la hora de la venta”, indicó.

El dirigente reconoció que no deberían tener que importar vino en la provincia. “Por los cálculos que hicimos a priori, ya que los efectos de las heladas, no deberíamos tener que importar vino al menos no los de consumo masivo y sí algunas partidas de vinos muy especiales, como varietales chardonay o sauvignon”, sentenció.