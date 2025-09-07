Inversión municipal

Santa Rosa amplía su parque automotor con una inversión clave para los vecinos

Con fondos propios, el municipio de Santa Rosa incorporó vehículos para recolección, riego y volcados, además de una autobomba para Bomberos Voluntarios.

image
Por Sitio Andino Departamentales

El municipio de Santa Rosa continúa dando pasos firmes en el fortalecimiento de sus servicios públicos a través de la modernización del parque automotor. En esta oportunidad, se sumaron tres nuevas unidades: un camión volcador, un camión regador y un camión recolector de residuos.

Estas herramientas resultan fundamentales para optimizar las tareas de mantenimiento, limpieza y recolección en todo el departamento, aportando eficiencia y mejorando la calidad de vida de los vecinos. La incorporación se realizó con fondos propios del municipio, en el marco de una política de administración responsable y planificación a largo plazo.

image

La Intendenta Municipal, Flor Destéfanis, expresó su orgullo por este logro y remarcó; “En tiempos en los que los recursos son escasos, poder concretar este tipo de inversión es una decisión política que demuestra nuestro compromiso con la comunidad. Cada vehículo que sumamos significa más y mejores servicios, más capacidad operativa y, sobre todo, la certeza de que estamos gobernando con responsabilidad y con la mirada puesta en el futuro de Santa Rosa”.

El municipio de Santa Rosa adquirió un camión autobomba

Cabe recalcar que el sábado 30 de agosto en marco de los festejos patronales en honor a Santa Rosa de Lima, el municipio de Santa Rosa adquirió un camión autobomba marca Pierce/E-ONE, equipada con bomba Waterous 1500 GPM (5000 Lts/min), tanque de agua de 2800 litros, dos tanques de espuma AFFF de 200 litros, motor Detroit Serie 92 y equipo generador eléctrico Honda para los Bomberos Voluntarios de Santa Rosa con una inversión municipal de 42 millones de pesos.

image

Además, la jefa comunal destacó que estas adquisiciones se suman a otras realizadas en los últimos años, como la compra de camiones, y maquinaria, que han permitido ampliar el parque automotor y responder con mayor rapidez a las necesidades de cada distrito.

“Nada de esto sería posible sin una administración ordenada de los recursos municipales y sin el acompañamiento de los vecinos, que son quienes sostienen con su esfuerzo el crecimiento de Santa Rosa. Nuestro compromiso es devolver esa confianza con obras, servicios y acciones concretas”, subrayó.

