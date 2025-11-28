San Rafael y Constitución firmaron un acuerdo para potenciar el turismo a través del Paso Pehuenche

Acuerdo en turismo entre San Rafael y la comuna de Constitución en Chile.

El grupo trasandino estuvo encabezado por el alcalde Carlos Valenzuela Gajardo, quienes destacaron la cercanía al sur mendocino a través del Paso Pehuenche. Asimismo, hicieron hincapié en que las de Constitución -denominada “la perla del Maule son las playas más próximas a los sanrafaelinos.

image “Estos convenios son importantes para lograr un intercambio real entre ambas regiones y potenciar el turismo. Tenemos que apuntar a trabajar conjuntamente ya que estamos bastante cerca”, explicó el Intendente quien remarcó que “el turismo es el único segmento que no genera competencia, ya que trabajando juntos se genera sinergia y se crece”.

Por su parte, el alcalde Valenzuela Gajardo planteó que “para nosotros llegar a San Rafael y generar lazos es fundamental para el futuro turístico y generar beneficios mutuos. Estamos a una distancia accesible, en la costa de Talca y queremos que esto se pueda aprovechar a ambos lados de la cordillera”.