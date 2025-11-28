28 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Cooperación binacional

San Rafael y Constitución firmaron un acuerdo para potenciar el turismo a través del Paso Pehuenche

Omar Félix, intendente de San Rafael, recibió a una comitiva chilena encabezada por el alcalde Carlos Valenzuela Gajardo.

Acuerdo en turismo entre San Rafael y la comuna de Constitución en Chile.

Acuerdo en turismo entre San Rafael y la comuna de Constitución en Chile.

El grupo trasandino estuvo encabezado por el alcalde Carlos Valenzuela Gajardo, quienes destacaron la cercanía al sur mendocino a través del Paso Pehuenche. Asimismo, hicieron hincapié en que las de Constitución -denominada “la perla del Maule son las playas más próximas a los sanrafaelinos.

Lee además
san rafael sera sede de un encuentro historico entre emprendedores chilenos y mendocinos video
Sur de Mendoza y Maule unidos

San Rafael será sede de un encuentro histórico entre emprendedores chilenos y mendocinos
Alfredo Cornejo y Omar Félix inauguraron una obra en San Rafael. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.
Sur provincial

Cornejo y Félix inauguraron una obra clave para el sistema energético de San Rafael
image

“Estos convenios son importantes para lograr un intercambio real entre ambas regiones y potenciar el turismo. Tenemos que apuntar a trabajar conjuntamente ya que estamos bastante cerca”, explicó el Intendente quien remarcó que “el turismo es el único segmento que no genera competencia, ya que trabajando juntos se genera sinergia y se crece”.

Por su parte, el alcalde Valenzuela Gajardo planteó que “para nosotros llegar a San Rafael y generar lazos es fundamental para el futuro turístico y generar beneficios mutuos. Estamos a una distancia accesible, en la costa de Talca y queremos que esto se pueda aprovechar a ambos lados de la cordillera”.

Temas
Seguí leyendo

San Rafael abre inscripciones para las colonias municipales: quiénes pueden anotarse y desde cuándo

Susto en San Rafael por una nube tóxica en una empresa: varios evacuados y personas intoxicadas

Vacunación en alerta: "Estamos expuestos a la reaparición de enfermedades", advierten desde San Rafael

San Rafael se prepara para tres días de coros y orquestas en el Encuentro "Música y Paisaje"

Reforma laboral: contadores apoyan el debate y piden reducir la carga sobre las empresas

Gasoducto de San Rafael: la planta ESMO entra en su etapa final y proyectan habilitación en mayo

San Rafael renueva calle Sueta y fortalece la conectividad entre el norte y el sur

Cayó granizo en varias zonas de Mendoza: así seguirá el clima

LO QUE SE LEE AHORA
Zona afectada por el granizo en General Alvear. video
Tormentas en la región

Granizo en General Alvear: qué daños dejó y qué recomienda el área de Agricultura

Las Más Leídas

Rige una alerta amarilla en Mendoza
Pronóstico

Alerta amarilla por fuertes tormentas y granizo en Mendoza: desde cuándo y a qué zonas afectará

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 28 de noviembre en Mendoza
El clima

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 28 de noviembre en Mendoza

Histórico allanamiento contra el narcotráfico en la Provincia de Mendoza. 
un detenido

Importante golpe al narcotráfico en Mendoza: incautaron 90 kilos de cocaína

El envase que emitió el gas tóxico y generó alarmas en San Rafael.
Alarma

Susto en San Rafael por una nube tóxica en una empresa: varios evacuados y personas intoxicadas

La DGE confirmó la fecha de inicio de clases en Mendoza: se dictarán 190 días.
Educación

La DGE confirmó la fecha de inicio de clases en Mendoza: se dictarán 190 días de cursado

Te Puede Interesar

Alfredo Cornejo y Omar Félix inauguraron una obra en San Rafael. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.
Sur provincial

Cornejo y Félix inauguraron una obra clave para el sistema energético de San Rafael

Por Sitio Andino Política
Por qué la DGE decidió que el inicio de clases sea un miércoles y no un lunes. Imagen generado con IA
Ciclo lectivo 2026

Por qué la DGE decidió que el inicio de clases sea un miércoles y no un lunes

Por Natalia Mantineo
La vicepresidenta Victoria Villarruel le tomó juramento a los nuevos legisladores en el Senado de la Nación Argentina.
Congreso

Los senadores nacionales electos juraron ante la presencia de Karina Milei y Manuel Adorni

Por Sitio Andino Política