13 de abril de 2026
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San Rafael

AI Weekend San Rafael reunió a 700 participantes y posicionó al sur mendocino como polo de innovación

El evento en San Rafael se realizó durante tres días con conferencias, hackatón y networking. Participaron más de 30 especialistas y se desarrollaron 24 proyectos con inteligencia artificial.

Al Weekend en San Rafael.

Al Weekend en San Rafael.

El festival se desarrolló del 10 al 12 de abril y reunió a 700 “weekeners”, 160 hackers, más de 30 conferencistas y 30 mentores, en una propuesta que combinó formación, networking y experiencias en vivo.

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San Rafael Al Weekend 1

Tres días de innovación y creatividad

Durante las tres jornadas, el evento ofreció conferencias, espacios de inspiración, networking, shows en vivo y una hackatón que volvió a ser uno de los ejes centrales.

En ese marco, se presentaron 31 ideas, de las cuales 24 lograron desarrollarse y llegar a instancia final, reflejando el nivel de compromiso y creatividad de los participantes.

El primer puesto fue para el proyecto Play Guardian, mientras que el segundo lugar lo obtuvo Skill pATH.

San rafael Al Weekend 3

Una historia que emocionó al público

Uno de los momentos más destacados fue la participación de Alejo, un niño de 13 años que presentó PATITAS, una plataforma destinada a ayudar a encontrar animales perdidos.

El proyecto recibió una mención especial del jurado y generó emoción entre los asistentes. Además, el joven fue premiado con una tablet, que le permitirá continuar desarrollando su iniciativa.

San Rafael Al Weekend 2

Un ecosistema que crece en el sur mendocino

El AI Weekend volvió a demostrar que no se trata solo de tecnología, sino de un espacio donde convergen formación, emprendedurismo y construcción colectiva de soluciones.

Participaron estudiantes, profesionales, emprendedores, empresas e instituciones que encontraron en el evento un ámbito para vincularse y desarrollar proyectos con impacto real.

San Rafael Al Weekend 4

Apoyo institucional y participación internacional

El evento contó con el acompañamiento del Gobierno de Mendoza, el Municipio de San Rafael y la UTN Regional San Rafael, fortaleciendo el vínculo entre el ámbito académico, el sector productivo y el ecosistema emprendedor.

Además, tuvo el respaldo de Corrientes Futuro Tecno junto a la Vicegobernación de Corrientes, ampliando su alcance federal. Marcas como Microsoft y Billboard, junto a referentes como La Fan del Marketing, Manuels, Fernanda Rivera y Julián Fortun, formaron parte de esta edición.

Una mirada federal hacia el futuro

Desde la organización destacaron que el evento reafirma su misión de democratizar el acceso a la inteligencia artificial. “AI Weekend es un espacio donde las ideas se convierten en acción. Lo que pasó en San Rafael demuestra que el talento está en todas partes”, señalaron.

Con esta edición, el festival consolida su perfil federal, inclusivo y colaborativo, posicionándose como un punto de encuentro clave para el desarrollo tecnológico en Argentina.

Embed - SAN RAFAEL: EXITOSA EDICIÓN DE AL WEEKEND

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