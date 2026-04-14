14 de abril de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

San Rafael celebró el Día de la Lengua de Señas con una jornada inclusiva

La jornada en San Rafael incluyó una clase pública y actividades para visibilizar la importancia de la Lengua de Señas.

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Por Sitio Andino Departamentales

En el marco del Día Nacional de la Lengua de Señas Argentina, se realizaron actividades de concientización en la Plaza San Martín de San Rafael, organizadas por el área de Discapacidad del Municipio y la Escuela de Ortofonía y Sordos 2-026 “Nuestra Señora de Luján”.

La propuesta incluyó acciones abiertas a la comunidad, con el objetivo de promover la inclusión y difundir el uso de la Lengua de Señas como herramienta de acceso y comunicación.

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Un reconocimiento clave para la comunidad sorda

En Argentina, el 13 de abril se celebra el Día Nacional de la Lengua de Señas, fecha establecida tras la sanción de la Ley Nº 27.710 en 2023.

La normativa reconoce a la Lengua de Señas Argentina (LSA) como lengua natural y patrimonio cultural de la comunidad sorda, en un avance significativo en materia de derechos e inclusión.

Clase abierta y concientización en la plaza San Martín de San Rafael

Durante la jornada, se desarrolló una clase pública en la plaza, donde vecinos pudieron acercarse y conocer más sobre la lengua de señas. La actividad buscó visibilizar su importancia como herramienta de autonomía y desarrollo, además de fomentar su aprendizaje y difusión en la sociedad.

La inclusión como eje central

Desde la Escuela de Sordos destacaron el trabajo que vienen realizando para promover la inclusión a través de la enseñanza de la Lengua de Señas. “Hoy es un día de festejo. Es un gran paso hacia la inclusión, eliminando barreras para que todos seamos parte de una sociedad inclusiva”, expresó su directora, Luján Peña.

Por su parte, desde el área de Discapacidad municipal remarcaron que este tipo de iniciativas apuntan a generar visibilización y educación desde una mirada inclusiva.

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