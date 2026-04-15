San Rafael impulsa programas sociales en clubes junto a la Liga de Fútbol

El deporte de San Rafael suma una nueva apuesta al trabajo social. En un encuentro entre la Dirección de Deportes del Municipio y la Liga Sanrafaelina de Fútbol , se presentaron programas orientados a fortalecer el rol de los clubes como espacios de contención en barrios y distritos.

Desde el Municipio, la directora de Deportes, Alejandra Bajbuj , destacó la importancia de seguir consolidando el vínculo con las instituciones deportivas, entendiendo que cumplen un papel clave más allá de lo estrictamente futbolístico. “Con los clubes tenemos una relación muy importante y el objetivo es seguir profundizándola, trabajando en conjunto”, remarcó.

En ese marco, se anunciaron nuevas herramientas que serán implementadas de manera articulada con la Liga. Entre ellas, la creación de gabinetes interdisciplinarios que permitirán abordar distintas problemáticas sociales a través del deporte.

Los programas incluyen atención médica, salud reproductiva, salud mental y kinesiología , con el objetivo de acompañar a las instituciones ante situaciones que exceden lo deportivo. “La idea es apoyar y acompañar en los casos que lo necesiten, entendiendo que los clubes son una caja de resonancia de lo que pasa en cada barrio y distrito”, añadió Bajbuj.

El esquema prevé que las inquietudes detectadas en los clubes sean canalizadas a través de la Liga, que funcionará como nexo con el Municipio para activar la intervención de los equipos profesionales.

Por su parte, el presidente de la Liga Sanrafaelina de Fútbol, Diego Martín, destacó el avance del trabajo conjunto. “Estamos fortaleciendo una relación que es clave. La Liga cumple un rol social muy importante y el acompañamiento del Municipio es fundamental para llegar a los clubes”, señaló.

Asimismo, remarcó que “los clubes están muy cerca de la gente, de los chicos, de los barrios, y muchas veces son el primer lugar donde se detectan problemáticas sociales”, al tiempo que agradeció el acompañamiento municipal en torneos locales femeninos y de divisiones inferiores, como la Copa Vendimia.