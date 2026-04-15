15 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
San Rafael

San Rafael impulsa programas sociales en clubes junto a la Liga de Fútbol

El Municipio de San Rafael y la Liga Sanrafaelina presentaron herramientas interdisciplinarias para abordar problemáticas sociales en barrios y distritos a través del deporte.

Apuesta en el trabajo social del deporte en San Rafael.

Apuesta en el trabajo social del deporte en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

El deporte de San Rafael suma una nueva apuesta al trabajo social. En un encuentro entre la Dirección de Deportes del Municipio y la Liga Sanrafaelina de Fútbol, se presentaron programas orientados a fortalecer el rol de los clubes como espacios de contención en barrios y distritos.

Desde el Municipio, la directora de Deportes, Alejandra Bajbuj, destacó la importancia de seguir consolidando el vínculo con las instituciones deportivas, entendiendo que cumplen un papel clave más allá de lo estrictamente futbolístico. “Con los clubes tenemos una relación muy importante y el objetivo es seguir profundizándola, trabajando en conjunto”, remarcó.

Lee además
La Cruz Roja Filial San Rafael lanza una nueva propuesta académica para enfermeros. 

Emergencias y catástrofes: la Cruz Roja de San Rafael dictará un postítulo único en la provincia
san rafael visibilizo la lengua de senas con actividades abiertas

San Rafael visibilizó la Lengua de Señas con actividades abiertas

En ese marco, se anunciaron nuevas herramientas que serán implementadas de manera articulada con la Liga. Entre ellas, la creación de gabinetes interdisciplinarios que permitirán abordar distintas problemáticas sociales a través del deporte.

El deporte como herramienta clave para la contención social en San Rafael

Los programas incluyen atención médica, salud reproductiva, salud mental y kinesiología, con el objetivo de acompañar a las instituciones ante situaciones que exceden lo deportivo. “La idea es apoyar y acompañar en los casos que lo necesiten, entendiendo que los clubes son una caja de resonancia de lo que pasa en cada barrio y distrito”, añadió Bajbuj.

El esquema prevé que las inquietudes detectadas en los clubes sean canalizadas a través de la Liga, que funcionará como nexo con el Municipio para activar la intervención de los equipos profesionales.

Por su parte, el presidente de la Liga Sanrafaelina de Fútbol, Diego Martín, destacó el avance del trabajo conjunto. “Estamos fortaleciendo una relación que es clave. La Liga cumple un rol social muy importante y el acompañamiento del Municipio es fundamental para llegar a los clubes”, señaló.

Asimismo, remarcó que “los clubes están muy cerca de la gente, de los chicos, de los barrios, y muchas veces son el primer lugar donde se detectan problemáticas sociales”, al tiempo que agradeció el acompañamiento municipal en torneos locales femeninos y de divisiones inferiores, como la Copa Vendimia.

Temas
Seguí leyendo

Falta poco: así avanza la obra más esperada por los sanrafaelinos

Preocupación en San Rafael: el área de salud mental del Hospital Schestakow está colapsada

San Rafael se consolida como polo tech tras el AI Weekend

Carrera y memoria en San Rafael: así será el evento en homenaje a Malvinas

San Rafael vive el AI Weekend con charlas, hackatón y workshops de IA

Detienen a dos personas por caza ilegal en el Sur de Mendoza

De la pandemia al estrés: por qué crecen los problemas de salud mental

San Rafael lanzó más de 40 talleres gratis: cómo sumarte y dónde son

LO QUE SE LEE AHORA
La nueva medida que tomó Guaymallén tras el incendio en la municipalidad.

La nueva medida que tomó Guaymallén tras el incendio en la municipalidad

Las Más Leídas

Por qué se celebra el Día Mundial de la Cuántica y por qué importa video

El curioso motivo por el cual hoy se festeja el Día Mundial de la Cuántica

La investigación judicial por la muerte de Renato Di Fabio avanza y suma nuevos interrogantes

Buscan testigos tras nuevos hallazgos en la investigación por la muerte de Renato Di Fabio

Terrible riña callejera en el oeste de Godoy Cruz. 

Salvaje riña callejera en Godoy Cruz dejó a un hombre en estado crítico

Marcelo DAgostino renunció tras una grave denuncia por violencia de género y abuso sexual en su contra. 

El pedido de Marcelo D'Agostino a la fiscal que lo investiga por violencia de género

Fuerte tormenta en el Valle de Uco: rutas afectadas por la lluvia y el granizo

Fuerte temporal en Mendoza: las imágenes del fenómeno que golpeó al Valle de Uco