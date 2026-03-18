San Rafael tiene la mejor hamburguesa de Mendoza: Roux Street se llevó el gran premio

Matías Roux, el ganador de la mejor hamburguesa de la provincia.

La Nave Cultural Mendoza fue escenario de la segunda edición del Mundial de la Hamburguesa , un evento en gastronomía que volvió a convocar a miles de mendocinos y turistas y se consolida como una de las propuestas culinarias más convocantes de la provincia de Mendoza .

Durante dos jornadas, el encuentro reunió a unas 15.000 personas , que se acercaron para disfrutar de la competencia entre hamburgueserías y degustar distintas propuestas gastronómicas.

La mejor hamburguesa de Mendoza ya tiene dueño: quién ganó el Mundial de la Hamburguesa

El Mundial de la Hamburguesa generó un impacto económico millonario en Mendoza

En total participaron 19 hamburgueserías provenientes de diez departamentos de Mendoza , lo que reafirma el carácter federal del evento y su crecimiento dentro de la escena gastronómica local.

Vecinos, turistas y fanáticos de este clásico culinario siguieron de cerca la competencia , en un ambiente que combinó gastronomía, entretenimiento y cultura urbana.

El gran ganador de la edición 2026 fue Roux Street, del departamento de San Rafael, cuya cheeseburger fue elegida como la mejor hamburguesa de Mendoza.

El equipo recibió la copa del Mundial de la Hamburguesa con su nombre grabado, además de un delantal con la inscripción “Yo cocino la mejor hamburguesa” y un premio de 2,5 millones de pesos en productos de la empresa Simplot.

Tras la consagración, el equipo de Roux Street celebró el reconocimiento que posiciona a la hamburguesería sanrafaelina entre las mejores de la provincia. En diálogo con Noticiero Andino, su titular destacó la importancia del premio y el crecimiento del evento dentro de la gastronomía mendocina.

Noticiero Andino entrevistó al campeón del Mundial de la Hamburguesa