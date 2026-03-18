San Rafael tiene la mejor hamburguesa de Mendoza: Roux Street se llevó el gran premio

En total participaron 19 hamburgueserías provenientes de diez departamentos de Mendoza, lo que reafirma el carácter federal del evento y su crecimiento dentro de la escena gastronómica local.
Vecinos, turistas y fanáticos de este clásico culinario siguieron de cerca la competencia, en un ambiente que combinó gastronomía, entretenimiento y cultura urbana.
El gran ganador de la edición 2026 fue Roux Street, del departamento de San Rafael, cuya cheeseburger fue elegida como la mejor hamburguesa de Mendoza.
El equipo recibió la copa del Mundial de la Hamburguesa con su nombre grabado, además de un delantal con la inscripción “Yo cocino la mejor hamburguesa” y un premio de 2,5 millones de pesos en productos de la empresa Simplot.
Tras la consagración, el equipo de Roux Street celebró el reconocimiento que posiciona a la hamburguesería sanrafaelina entre las mejores de la provincia. En diálogo con Noticiero Andino, su titular destacó la importancia del premio y el crecimiento del evento dentro de la gastronomía mendocina.
Noticiero Andino entrevistó al campeón del Mundial de la Hamburguesa
Embed - MUNDIAL DE HAMBURGUESA CON GANADOR SANRAFAELINO