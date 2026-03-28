San Rafael homenajeó a mujeres referentes en una emotiva ceremonia

El Municipio de San Rafael llevó adelante la segunda edición de la distinción Josefa Roco , un reconocimiento destinado a mujeres destacadas de barrios y distritos del departamento . El evento se realizó en el Teatro Roma y reunió a familias, vecinos e instituciones en una jornada cargada de emoción.

La iniciativa contempla una selección representativa de cada zona , a partir de propuestas realizadas por instituciones locales que destacan a mujeres por su compromiso, trayectoria y aporte a la comunidad.

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El acto comenzó con una disertación de la historiadora María Elena Izuel , quien abordó la importancia de la figura de Josefa Roco en la historia del sur mendocino. Luego, el ballet municipal ofreció una presentación artística que acompañó la apertura del evento.

Posteriormente, se desarrolló el momento central de la jornada con la entrega de distinciones . Una a una, las homenajeadas subieron al escenario para recibir el reconocimiento en medio de aplausos y muestras de afecto.

Las mujeres reconocidas de San Rafael

Por distritos, las distinciones fueron para Ema Varela (Cañada Seca), Maida Astudillo (Colonia Elena), Isabel González (Colonia Rusa), Vanesa Soto (Cuadro Benegas), Mary Esther Muñoz (Cuadro Nacional), Matilde Ruiz y Marta Preciado de Galdeano (El Cerrito), Mariela Rojas (El Nihuil), Jorgelina Alejandra Taboada (El Sosneado), Gloria Graciela Rodríguez (Goudge), Evangelina Scorojod (Jaime Prats), Elisa Guevara (La Llave), Norma Montaña (La Nora), Cristina Barboza (Las Malvinas), Estela Allolio (Las Paredes), Gloria Galvagno (Monte Comán), Edith Noemí Lojko (Punta del Agua), Nelly Beatriz Gómez (Rama Caída), Patricia Jara de Morales (Real del Padre), Inés Angélica Romero (Villa 25 de Mayo), March Isabel (Villa Atuel) y Ramona Isabel Maya (La Guevarina).

En tanto, por barrios de Ciudad fueron homenajeadas Juana Reyes (Constitución I), Daniela Urriche (Constitución II), María Ángela Latrompeta (Cristiano), Adela Ubilla (El Molino), Rosa Barahona (El Sosneado), Eva Martínez Rodríguez (Isla Río Diamante), Fanny Gladys Rodríguez (Las Margaritas), Graciela Núñez (Los Sauces), Norma Uga (Musso), Claudia Araya (Pueblo Diamante), Natividad Lucero (Pueblo Quiroga), Isabel Camacho de Segura (Ruca-Hue), María del Carmen Di Fabio Osorio (San Martín), Elba Magdalena Carrizo (Strologo), Benita Efron (Unimev), Esther Castañares (Valle Grande) y Delia Domínguez (Villa Laredo).

De esta manera, el Municipio de San Rafael volvió a poner en valor el rol de mujeres que, desde distintos ámbitos, contribuyen al desarrollo social y comunitario del departamento.