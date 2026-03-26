26 de marzo de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

San Rafael reconocerá a mujeres destacadas con la distinción "Josefa Roco"

La ceremonia se realizará en el Teatro Roma de San Rafael con la presencia de familiares y vecinos.

El intendente de San Rafael reconocerá a mujeres del departamento.

El intendente de San Rafael reconocerá a mujeres del departamento.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de San Rafael realizará un acto de reconocimiento a mujeres destacadas del departamento, en una jornada que busca visibilizar el compromiso y la labor social en cada rincón del territorio.

La distinción “Josefa Roco”, denominada en homenaje a la histórica cacica Josefa Roco, se llevará a cabo este jueves desde las 19.30 en el Teatro Roma, con entrada libre y gratuita.

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Reconocimiento en todo el territorio de San Rafael

La iniciativa contempla una selección representativa de mujeres de barrios, distritos y parajes de San Rafael. Las postulaciones fueron realizadas por instituciones locales, que destacaron a aquellas vecinas por su compromiso, trayectoria y aporte a la comunidad.

De este modo, el municipio busca poner en valor el trabajo cotidiano de mujeres que contribuyen al desarrollo social y al fortalecimiento del entramado comunitario.

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Una jornada emotiva en San Rafael

El evento contará con la presencia de familiares, amigos y vecinos de las homenajeadas, en un encuentro que promete ser significativo para toda la comunidad.

En ese marco, la directora de Distritos, Vanina Cabrera, destacó el alcance de la propuesta: “Se hizo una selección en cada barrio, en cada distrito y en cada paraje de mujeres que han dejado huellas en nuestro San Rafael y, en su nombre, homenajeamos a todas las mujeres sanrafaelinas”.

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