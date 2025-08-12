San Carlos avanza para posicionar su orégano con identidad propia

El mejor orégano del mundo es de San Carlos.

Por otro lado, habló sobre la realidad de ese sector y destacó que los productores están teniendo problemas para vender el orégano, entre otras cosas.

Leiva comentó además: "Este es un paso adelante que hemos dado, también acompañado por el Ministerio de Economía da Provincia. Se ha elevado el proyecto que hemos presentado de la IG de San Carlos, ya, al Consejo Federal de Inversión. Eso que significa que vamos a tener un financiamiento para que los productores instalen esta nueva modalidad durante tres años. O sea, no solamente costo llegar a la inscripción geográfica del orégano, sino que ahora la gente lo tiene que conocer, hay que instalarlo en el mercado, es todo un trabajo que lleva tres años, tenemos los equipos técnicos armados. Y esto hace una semana el Ministerio de Economía de la Provincia lo elevó a la Nación para que sea aprobado. Eso también es importante".

También afirmó el presidente de la Sociedad Rural: "Esta es la situación nueva de que muchos productores han empezado a fraccionar o se están vinculando con especieras que les compraban y están generando un fraccionamiento en origen, digamos, para llegar a la IG, porque la IG es de 0 gramos a 1 kilo. Es una nueva apertura en el negocio del orégano. Y cuidémoslo porque es el mejor orégano del mundo y porque la IG que existe acá no existe en ninguna parte del mundo. O sea que tenemos un sello de calidad muy importante".

