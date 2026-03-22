Reabren Bandera de los Andes en Guaymallén tras una renovación integral: las líneas de micros que regresan

Luego de varios meses de trabajos, quedó habilitada la calle Bandera de los Andes en Guaymallén , una arteria clave en la zona del Hospital Pediátrico Humberto Notti . La intervención permitió mejorar la circulación, la accesibilidad y la infraestructura en una de las zonas más transitadas.

Tras la finalización de los trabajos en el tramo comprendido entre Sarmiento y Artigas , se restableció el tránsito vehicular en una zona de alto flujo. Durante los primeros días, personal de tránsito permanece en el lugar para ordenar la circulación y asistir a conductores, teniendo en cuenta el retorno progresivo de vehículos luego de los c ortes y desvíos que se implementaron durante la ejecución de la obra .

Además, se avanzó en la optimización del transporte público , con la construcción de nuevos apeaderos que mejoran la espera de los usuarios, junto con la renovación de puentes vehiculares y peatonales que conectan distintos sectores del área.

Tras meses de cortes y desvíos, se restableció el tránsito vehicular en la transitada calle Bandera de Los Andes.

En este sentido, desde la cuenta oficial del Sistema de Transporte del Área Metropolitana de Mendoza ( MendoTRAN ), informaron que desde este domingo 22 de marzo "vuelven recorridos habituales" de las líneas 200, 201, 233, 252, 352, 354, 373, 548, 559, 620, 914 y 915 .

Embed Habilitan Bandera de los Andes tras obras en el entorno del Hospital Notti.



Desde hoy (22/3) vuelven recorridos habituales en líneas: 200, 201, 233, 252, 352, 354, 373, 548, 559, 620, 914 y 915.



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El impacto de la obra en una de las arterias más transitadas

La intervención incluyó una renovación total de la infraestructura vial y peatonal. Entre los principales trabajos se destacan:

Reconstrucción de la calzada

Modernización de veredas con adoquines y baldosas de granito

con adoquines y baldosas de granito Eliminación de desniveles para mejorar la accesibilidad

para mejorar la accesibilidad Renovación de cordones, cunetas y alcantarillas

Mejoras en drenajes urbanos para prevenir anegamientos

Otro de los ejes centrales fue la modernización del sistema de iluminación, con la incorporación de tecnología LED, lo que permite mayor seguridad y eficiencia energética. A esto se suma la forestación urbana, con especies adaptadas al clima local y de bajo consumo hídrico, consolidando un entorno más sustentable.

Durante el desarrollo de la obra, quienes debían asistir al Hospital Notti utilizaron accesos alternativos, principalmente por la lateral norte del Acceso Este, lo que permitió mantener la conectividad en la zona.

apertura-de-calles- hospital notti guaymallén Dentro de dos semanas, aproximadamente, quedará habilitada la intersección de calle Sarmiento. Con ello, se completará al 100% la obra de calle Bandera de Los Andes. Foto: Municipalidad de Guaymallén.

Desde el municipio destacaron que la intervención se concretó en un plazo reducido, logrando una transformación urbana significativa en uno de los puntos más transitados de Guaymallén. Asimismo, anticiparon que en las próximas semanas se habilitará la intersección de calle Sarmiento, lo que permitirá completar la obra en su totalidad y mejorar definitivamente la circulación vial en el sector.