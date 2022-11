Problemas con el ajo, poco precio y escasa mano de obra.

Ajos ajo colorado Los productores de ajo consideran que el precio no es rentable

Por otra parte y, en su diálogo con Noticiero Andino Valle de Uco, el empresario expresó "El panorama es por demás complejo, no hay reglas claras, no hay previsibilidad, demasiada turbulencia en el sector y eso impacta no solamente en la producción sino también en el sector industrial que se ve impedido de acceder en condiciones normales al mercado brasilero, el cuál sabemos es el principal cliente del ajo del Valle de Uco" "Las cargas impositivas y laborales sumado a las retenciones que se practican en las liquidaciones de divisas complican todo un poco más"