PASO 2023 San Rafael, Emir Félix: "Aguardamos una jornada de mucha participación"

El intendente de San Rafael Emir Félix emitió su voto cerca del mediodía y dio su parecer respecto a estas PASO 2023 momentos después de hacerlo efectivo. "Esperemos que no haya confusión entre los electores con este sistema de boleta única, esperemos haber llegado a toda la población con esta modalidad eleccionaria. Aguardamos que sea una jornada de mucha participación y de educación democrática. He sido candidato cada cuatro años, no cada dos y tengo las mismas expectativas como si fuera candidato en estas elecciones". "Vamos a estar recorriendo las escuelas en algunos minutos más y estaremos aguardando junto a mi familia los resultados".