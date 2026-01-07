Nueva peatonal de Villa Atuel: un punto de encuentro para arte, música y gastronomía

image El Intendente Omar Félix acompañó a la comunidad en el debut de la nueva “peatonal” que está pensada como un punto para el desarrollo de eventos sociales, deportivos, recreativos y culturales.

Balbino Arizu entre las calles Maza e Izuel la calle se cortará al tránsito vehicular los domingos y feriados para crear a un espacio seguro para vecinos y visitantes, que -además- fomenta el desarrollo económico tanto para los stands como para los comercios tradicionales de la zona.

image La iniciativa, que tuvo un auspicioso debut, genera un espacio para que villatuelinos y visitantes se reúnan, diviertan y fortalezcan los lazos como comunidad.

“Es una muy buena propuesta para venir a disfrutar con la familia y los chicos, aprovechando las actividades, la plaza y el parque infantil con la seguridad de que sea peatonal”, expresó Julia, una de las tantas vecinas que se acercó con su reposera.