Obras y comunidad en San Rafael

Nueva peatonal de Villa Atuel: un punto de encuentro para arte, música y gastronomía

El intendente Omar Félix acompañó a vecinos y visitantes en el debut del espacio pensado para eventos sociales, deportivos, recreativos y culturales.

Por Sitio Andino Departamentales

La noche del domingo se llenó de música, danza, emprendedores y patio de comidas en Villa Atuel en el departamento de San Rafael. Es que allí, entre el Parque Infantil y la Plaza Arizu se inauguró el nuevo espacio peatonal del distrito.

El Intendente Omar Félix acompañó a la comunidad en el debut de la nueva “peatonal” que está pensada como un punto para el desarrollo de eventos sociales, deportivos, recreativos y culturales.

Balbino Arizu entre las calles Maza e Izuel la calle se cortará al tránsito vehicular los domingos y feriados para crear a un espacio seguro para vecinos y visitantes, que -además- fomenta el desarrollo económico tanto para los stands como para los comercios tradicionales de la zona.

La iniciativa, que tuvo un auspicioso debut, genera un espacio para que villatuelinos y visitantes se reúnan, diviertan y fortalezcan los lazos como comunidad.

“Es una muy buena propuesta para venir a disfrutar con la familia y los chicos, aprovechando las actividades, la plaza y el parque infantil con la seguridad de que sea peatonal”, expresó Julia, una de las tantas vecinas que se acercó con su reposera.

