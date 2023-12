Nombramientos por decreto, cuestionados en General Alvear

La concejal por el Partido Justicialista Silvina Melzi se refirió a esta situación y manifestó: "Tuvimos dos aprobaciones o no, de unas designaciones por decreto que hizo el actual intendente municipal, uno se debió al contador general de la Municipalidad que finalmente fue aprobado, si bien presentaron la documentación fuera de termino pudimos comprobar la idoneidad del mismo en un cuarto intermedio, fue una desprolijidad por parte del Ejecutivo, pero pudo ser comprobada y aprobada finalmente. No puedo decir lo mismo de la segunda designación que se hizo de la Directora de Asuntos Jurídicos, en donde la documentación hoy por hoy no la tenemos, siete concejales votaron a favor de esa designación, irresponsablemente a mi parecer y lo digo con mucha humildad".