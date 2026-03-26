26 de marzo de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

Niña de San Rafael necesita ayuda para una operación cardíaca urgente

La pequeña del departamento de San Rafael debe someterse a un cateterismo por una cardiopatía congénita.

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Por Sitio Andino Departamentales

Una niña de 4 años del departamento de San Rafael necesita con urgencia una intervención cardíaca y su familia lanzó una campaña solidaria para reunir los fondos necesarios.

Se trata de Nazly Cattaleya Troncoso, quien padece una cardiopatía congénita, específicamente una comunicación interauricular, y debe someterse a un cateterismo en el Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti.

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Campaña solidaria en San Rafael por Nazly

Para cubrir los costos de insumos médicos de alto valor, su familia organiza una rifa solidaria y también recibe aportes económicos mediante transferencia al alias “catta.troncoso”, a nombre de su madre, Macarena Rocío Moyano.

Además, quienes deseen colaborar pueden hacerlo difundiendo la campaña o comunicándose a los teléfonos 2604-498800 o 2604-801764.

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Un pedido urgente desde San Rafael

Desde su entorno remarcan la urgencia de la intervención y destacan que cada aporte, por pequeño que sea, puede marcar una diferencia clave en la salud y el futuro de la niña.

Embed - SAN RAFAEL: CATTALEYA (4 AÑOS) NECESITA UN CATETERISMO EN EL CORAZÓN

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