Niña de San Rafael necesita ayuda para una operación cardíaca urgente

Se trata de Nazly Cattaleya Troncoso, quien padece una cardiopatía congénita, específicamente una comunicación interauricular, y debe someterse a un cateterismo en el Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti.

Campaña solidaria en San Rafael por Nazly Para cubrir los costos de insumos médicos de alto valor, su familia organiza una rifa solidaria y también recibe aportes económicos mediante transferencia al alias “catta.troncoso”, a nombre de su madre, Macarena Rocío Moyano.

Además, quienes deseen colaborar pueden hacerlo difundiendo la campaña o comunicándose a los teléfonos 2604-498800 o 2604-801764.

image Un pedido urgente desde San Rafael Desde su entorno remarcan la urgencia de la intervención y destacan que cada aporte, por pequeño que sea, puede marcar una diferencia clave en la salud y el futuro de la niña. Embed - SAN RAFAEL: CATTALEYA (4 AÑOS) NECESITA UN CATETERISMO EN EL CORAZÓN