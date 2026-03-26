Niña de San Rafael necesita ayuda para una operación cardíaca urgente

Una niña de 4 años del departamento de San Rafael necesita con urgencia una intervención cardíaca y su familia lanzó una campaña solidaria para reunir los fondos necesarios.
La pequeña del departamento de San Rafael debe someterse a un cateterismo por una cardiopatía congénita.
Una niña de 4 años del departamento de San Rafael necesita con urgencia una intervención cardíaca y su familia lanzó una campaña solidaria para reunir los fondos necesarios.
Se trata de Nazly Cattaleya Troncoso, quien padece una cardiopatía congénita, específicamente una comunicación interauricular, y debe someterse a un cateterismo en el Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti.
Para cubrir los costos de insumos médicos de alto valor, su familia organiza una rifa solidaria y también recibe aportes económicos mediante transferencia al alias “catta.troncoso”, a nombre de su madre, Macarena Rocío Moyano.
Además, quienes deseen colaborar pueden hacerlo difundiendo la campaña o comunicándose a los teléfonos 2604-498800 o 2604-801764.
Desde su entorno remarcan la urgencia de la intervención y destacan que cada aporte, por pequeño que sea, puede marcar una diferencia clave en la salud y el futuro de la niña.