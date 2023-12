Minería pide informes al municipio de Malargüe por irregularidades

Un nuevo capítulo sobre irregularidades se abre en la comuna del departamento de Malargüe, luego que tomó estado público el pedido de información que solicita la Dirección de Minería de Mendoza, por el retiro no autorizado de mineral que había dejado el organismo provincial a resguardo de la comuna. "La información es requerida a los fines de determinar responsabilidades de funcionarios públicos en la manipulación y autorización de dicho mineral clandestino no autorizado". Trascendidos agregan que el pedido de informe podría ser remitido a la Fiscalía de Estado, sin no hay respuesta al requerimiento. La asfaltita en cuestión pertenecería a un secuestro realizado por la Dirección de Minería.