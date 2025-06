Mendoza se posiciona como referente apícola mundial por su potencial exportador e innovación

apicultura, general alvear La apicultura es una actividad importante para el desarrollo productivo y ambiental del mundo

Toledo subrayó, además, el crecimiento de la diversificación productiva en Mendoza, más allá de la miel. “Hay subproductos de la colmena, que ya hay muchos apicultores que lo están desarrollando, y está el tema de material vivo, que también hay un desarrollo importante y que además hay un mercado internacional que lo demanda”, sostuvo.

general alvear, apícola La actividad se llevó a cabo en el predio ferial de la Cámara de Comercio de General Alvear

Para el experto, esto abre oportunidades tanto en el mercado interno como en la exportación, impulsando mejoras continuas en la calidad de las reinas y la miel.

Cuál es la situación en el contexto internacional

En cuanto al contexto internacional, Toledo señaló que la apicultura enfrenta tiempos difíciles y que es clave avanzar hacia modelos más técnicos y sustentables. “Hay que ser más técnicos, más eficientes, bajar los costos, mejorar la gestión. Venimos acostumbrados a épocas de bonanza donde no importaba si gastaba más o menos, ahora hay que tener buenos manejos, costos muy bajos, no gastar donde no es necesario, son los desafíos que hay por delante”, advirtió.

apicultura general alvear encuentro 1.webp Toledo señaló que la apicultura enfrenta tiempos difíciles y que es clave avanzar hacia modelos más técnicos y sustentables

Aun así, se mostró optimista sobre el futuro del rubro: “La apicultura sí puede ser una explotación profesional en que los productores puedan desarrollarlo, vivir de esto”.

Finalmente, el apicultor chileno destacó el prestigio de la apicultura argentina en el mundo: “Viajo mucho y cuando un argentino habla de apicultura, ya tiene un plus. Argentina tiene una historia, una trayectoria, y eso hay que saber aprovecharlo”.

Herramientas gratuitas para fortalecer la producción apícola

Durante el evento, el municipio de General Alvear entregó un fotocolorímetro que estará disponible en el laboratorio de bromatología, de uso gratuito para los apicultores. “Sirve para determinar el color de la miel, un factor fundamental que incide directamente en el precio de venta. Es un paso importante”, explicó Hugo Molina, secretario de Desarrollo.

El director provincial de Ganadería, Roberto Ríos, también estuvo presente y expresó: “Queremos construir una apicultura con identidad local y con una mirada global. Hablar de apicultura es hablar de mucho más que de miel: es hablar de resiliencia, de equilibrio ambiental, de historia rural, de gente que trabaja enfrentando desafíos en zonas de clima seco, recursos limitados y caminos difíciles”.

apicultura general alvear encuentro 2 hebe casado.webp El municipio de General Alvear entregó un fotocolorímetro que estará disponible en el laboratorio de bromatología

“La apicultura es parte del corazón productivo de la provincia no solo como actividad económica, sino como herramienta de arraigo rural, como aliada de la agricultura familiar y como símbolo de producción”, agregó.

La vicegobernadora Hebe Casado, por su parte, afirmó: “Desde el Gobierno Provincial queremos reactivar cada actividad económica, y para que sean realmente eficientes es fundamental capacitarse y especializarse. Este encuentro es precisamente para eso, para profesionalizar una actividad y estar preparados para salir al exterior”.

Casado destacó además: “Para exportar necesitamos unir a los productores y tener volumen suficiente. A veces cuesta, pero creo que el camino es escuchar a los que saben, aplicar la tecnología y profesionalizarse. Así la apicultura puede convertirse en una actividad fuerte para Mendoza”.