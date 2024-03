Martín Hinojosa: "No es el momento para abrir la importación del vino"

En entrevista con TVA Valle de Uco, Martín Hinojosa, empresario vitivinícola y ex presidente del INV se refirió al tema y expresó: "Se tiene que importar lo que uno no tiene; ¿cuál sería el motivo de importar vinos cuando es un producto del que hay 20 mil productores detrás, familias, bodegas de argentina? Yo defiendo el vino argentino, yo quiero tomar argentino, no quiero tomar vino chileno; hay otros productos que deberían importar que no se producen. Hoy sería contraproducente básicamente para el productor", sentenció.