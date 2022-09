Marcolini: "Necesitamos que haya una represa porque si no, no existiría el trasvase"

Con Portezuelo en stand by, El Baqueano en camino a licitarse, el gobierno provincial no deja de lado una obra de suma importancia como es el Trasvase del río Grande al Atuel.

“Hay un problema con Portezuelo, que el gobierno de Mendoza con buen criterio no adjudicó porque estamos esperando el laudo presidencial, esta obra no puede hacerse sin el trasvase del río Grande al Atuel porque si no sería un beneficio para Mendoza, pero no a General Alvear”, dijo.