Maipú Municipio refuerza la formación en manipulación de alimentos

Con una alta participación y propuestas en todo el territorio, Maipú Municipio consolida una política de formación clave vinculada a la seguridad alimentaria .

En ese marco, el municipio continúa impulsando el curso de manipulación de alimentos , una herramienta fundamental para garantizar prácticas seguras en la elaboración y conservación de productos. Durante 2025, cerca de 4.000 personas fueron capacitadas , a las que se suman más de 1.000 estudiantes de distintas escuelas del departamento que participaron de la Semana de la Juventud y también recibieron la formación correspondiente.

La propuesta se desarrolla de manera sostenida a lo largo del año, con dos cursos mensuales: uno en la zona centro y otro en distintos distritos, lo que permite garantizar un acceso equitativo en todo el territorio. Cada capacitación convoca entre 200 y 300 asistentes , reflejando el alto interés de la comunidad.

En cuanto a los costos, el curso tiene un valor de $15.000 , aunque los residentes de Maipú cuentan con una bonificación del 50%, facilitando así la participación de vecinos y vecinas. La inscripción se realiza de manera simple a través de la página web oficial del municipio, días previos a cada encuentro.

Al finalizar la capacitación, los participantes obtienen un carnet con validez en todo el territorio argentino y una vigencia de tres años. Cabe aclarar que este documento no habilita la apertura de comercios ni la venta ambulante, pero sí es un requisito obligatorio establecido por el Código Alimentario Argentino para quienes trabajan con alimentos.

En el marco de esta política de formación continua, el municipio prevé para el mes de julio una jornada especial destinada a celadores y personas a cargo de merenderos y comedores, reforzando el acompañamiento a sectores que cumplen un rol social clave en el departamento.

Cronograma de encuentros en Maipú Municipio