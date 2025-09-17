Maipú Municipio profundiza el crecimiento económico con su Fondo para el Desarrollo Emprendedor

Este viernes, Maipú Municipio concretará la firma de 40 nuevos créditos del Fondo para el Desarrollo Emprendedor, destinados a impulsar y fortalecer el crecimiento económico de vecinos y vecinas del departamento.

Maipú Municipio concreta la entrega de nuevos créditos En esta ocasión, 35 créditos corresponderán a la línea “Oficios”, mientras que dos se otorgarán por la línea “Seguridad”, dos por “Comercio” y uno por la línea “Docente”. Cada préstamo cuenta con tasas de interés bajas, pensadas para facilitar la adquisición de insumos y maquinaria necesarios para el desarrollo de los emprendimientos personales de los beneficiarios.

maipu municipio credito2 35 créditos se destinarán a la línea "Oficios" La Municipalidad también dispone de otras líneas de financiamiento, como Movilidad Sustentable y Turismo, además de las ya mencionadas de Oficios, Emprendedores, Comercio, Seguridad y Docente. Hasta la fecha, se han entregado 263 créditos en 2025 y más de 1.400 desde la creación del fondo en 2014.

Quienes deseen recibir asesoramiento pueden acercarse a la Dirección de Desarrollo Económico, en Pescara 79, durante los horarios de atención, o comunicarse por WhatsApp al 2617693470.