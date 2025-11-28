28 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Inclusión y recreación

Maipú Municipio lanza una nueva edición de sus Escuelas de Verano: fechas, sedes y cómo anotarse

El programa de Maipú Municipio combinará juegos, deportes y recreación en distintos espacios del departamento.

Escuelas de Verano en marcha en Maipú Municipio.

Por Sitio Andino Departamentales

Maipú Municipio pone en marcha una nueva edición de las Escuelas de Verano, que se desarrollarán del 16 de diciembre al 6 de febrero en más de 12 polideportivos, campings, clubes y bodegas del departamento. Este año, la propuesta combina actividades recreativas y deportivas en distintos turnos, garantizando opciones para todas las familias maipucinas.

Las inscripciones abrirán la próxima semana y podrán realizarse de dos maneras: online, para la mayoría de las sedes aranceladas desde el 2 de diciembre, y presencial, en el caso de las escuelas que son totalmente gratuitas, con fecha el 4 y 5 de diciembre. Los valores de temporada se mantendrán accesibles, con tarifas diferenciadas para residentes, no residentes en Maipú y beneficios especiales para empleados municipales.

image

Las escuelas de verano estarán habilitadas para niños y niñas de 4 a 13 años. Asimismo, está programada la escuela de verano adaptada para chicos con CUD, que funcionará en una sola sede, en el Polideportivo N° 1 Ribosqui, y en este caso también es sin costo.

Los cupos son limitados y cada sede contará con turnos y modalidades propias, desde escuelas recreativas hasta programas deportivos. Para facilitar el proceso, el municipio habilitó un sistema digital donde cada familia podrá inscribirse, conocer la documentación necesaria y elegir la sede más conveniente.

image

Los más de 12 espacios recreativos en Maipú Municipio son:

  • Polideportivo Nº 1 Ribosqui
  • Polideportivo Nº 2 Juan Giol
  • Polideportivo Nº 3 Eva Perón
  • Polideportivo Nº 4 San Roque
  • Polideportivo Nº 5 Lucila Bombal (Rodeo del Medio)

Campings en Maipú Municipio

  • Camping Cooperativa Beltrán Norte
  • Camping AMET
  • Camping Alimentación
  • Camping Ruta 31 (Fray Luis Beltrán)
  • Camping Caza y Pesca (Barrancas)
  • Camping y Granja Doble R (Fray Luis Beltrán)

Clubes en Maipú Municipio

  • Teqüe Rugby Club (General Ortega)

Bodegas en Maipú Municipio

  • Bodega Zuccardi (Fray Luis Beltrán)

Toda la información detallada —aranceles, sedes, modalidades, documentación y cronograma completo— está disponible en el sitio oficial: https://escverano.maipu.gob.ar.

