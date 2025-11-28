Maipú Municipio lanza una nueva edición de sus Escuelas de Verano: fechas, sedes y cómo anotarse

Maipú Municipio pone en marcha una nueva edición de las Escuelas de Verano, que se desarrollarán del 16 de diciembre al 6 de febrero en más de 12 polideportivos, campings, clubes y bodegas del departamento. Este año, la propuesta combina actividades recreativas y deportivas en distintos turnos, garantizando opciones para todas las familias maipucinas.
Las inscripciones abrirán la próxima semana y podrán realizarse de dos maneras: online, para la mayoría de las sedes aranceladas desde el 2 de diciembre, y presencial, en el caso de las escuelas que son totalmente gratuitas, con fecha el 4 y 5 de diciembre. Los valores de temporada se mantendrán accesibles, con tarifas diferenciadas para residentes, no residentes en Maipú y beneficios especiales para empleados municipales.
Las escuelas de verano estarán habilitadas para niños y niñas de 4 a 13 años. Asimismo, está programada la escuela de verano adaptada para chicos con CUD, que funcionará en una sola sede, en el Polideportivo N° 1 Ribosqui, y en este caso también es sin costo.
Los cupos son limitados y cada sede contará con turnos y modalidades propias, desde escuelas recreativas hasta programas deportivos. Para facilitar el proceso, el municipio habilitó un sistema digital donde cada familia podrá inscribirse, conocer la documentación necesaria y elegir la sede más conveniente.
Los más de 12 espacios recreativos en Maipú Municipio son:
Polideportivo Nº 1 Ribosqui
Polideportivo Nº 2 Juan Giol
Polideportivo Nº 3 Eva Perón
Polideportivo Nº 4 San Roque
Polideportivo Nº 5 Lucila Bombal (Rodeo del Medio)
Campings en Maipú Municipio
Camping Cooperativa Beltrán Norte
Camping AMET
Camping Alimentación
Camping Ruta 31 (Fray Luis Beltrán)
Camping Caza y Pesca (Barrancas)
Camping y Granja Doble R (Fray Luis Beltrán)
Clubes en Maipú Municipio
Teqüe Rugby Club (General Ortega)
Bodegas en Maipú Municipio
Bodega Zuccardi (Fray Luis Beltrán)
Toda la información detallada —aranceles, sedes, modalidades, documentación y cronograma completo— está disponible en el sitio oficial: https://escverano.maipu.gob.ar.