Los primeros avances en el proyecto de la puesta en valor de la Alameda

En el Microcine de la Municipalidad de Mendoza , este jueves, referentes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios (Cecitys) presentaron el primer avance en el proyecto de puesta en valor de la Alameda. Este se encuentra enmarcado en el convenio sobre Centros Comerciales a Cielo Abierto (CCA) - celebrado en marzo de este año-, que tiene por objetivo dinamizar comercialmente a la Ciudad y generar empleo.

Estuvieron presentes el intendente Ulpiano Suarez , el secretario de Desarrollo Económico, Lorenzo Nieva ; el secretario de Turismo y Cultura, Felipe Rinaldo ; Adrián Alín , presidente de Cecitys; Oscar Antonione , director de Programas de la CAME; Alejandro Zlotolow , subsecretario de Industria y Comercio de la provincia; y junto a representantes de la Federación Económica de Mendoza y comerciantes del centro mendocino.

“Es muy importante este diagnóstico para tomar las mejores decisiones. En estos cuatro años que llevo como intendente me he encontrado con gente que me ha dicho ‘la Alameda tiene que ser como San Telmo’, o la Alameda debería ser como tal lugar de otra ciudad. La Alameda va a ser lo que deba ser a partir de este diagnóstico y del trabajo en conjunto, de esa identidad que hay que redescubrir y además tener presente la importancia de la planificación”, señaló Ulpiano Suarez.