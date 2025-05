Los fundamentos de la denuncia por supuesta mala praxis en un centro privado de Malargüe

“Estuvo veintiún días internado” en Terapia Intensiva, luego de ingresar en estado urgente al Hospital Malargüe, agregó Luciana Villegas, aportando que su padre “fallece por un shock séptico con falla multiorgánica ”, remarcando que “en medio de su internación nos damos cuenta de que en el grupo (de WhatsApp), de hemodiálisis que no había sido un caso aislado”, alegando que por “esos días muchos pacientes” también reportaban “síntomas similares por lo que habían tenido que ir al hospital o haber procesado esa parte de la enfermedad en sus hogares, con muchas complicaciones, pacientes que luego no querían dializarse por temor”, fundamentó Villegas, añadiendo que junto a su hermana, que es médica, que “algo anómalo había pasado en el centro de hemodiálisis”.

Más adelante Villegas indicó que ante la falta de respuestas del Centro de Hemodiálisis, por este caso, y el de otros, es que deciden encarar acciones legales “solicitando a través de abogados, que en principio fue el pedido al Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza” que genere “una investigación sumaria a través de expedientes” , pedido también “a la obra social PAMI, que se le entregó en Personería Jurídica en la ciudad de Mendoza, para que realicen una auditoria”, comentando que tras estos meses “de investigación damos cuenta que el Centro de Hemodiálisis no está habilitado” por el ministerio anteriormente citado.

Embed - Malargüe-Detalles de la denuncia por presunta mala praxis

Claudia Villegas, hija también de Efraín Villegas, y que se desempeña como médica en el Hospital Malargüe, dijo “todo fue muy extraño” al momento del ingreso de su padre a la terapia, primero porque fue recibido en el nosocomio por colegas suyos que también trabajan en Centro de Hemodiálisis, comentando uno de ellos que el paciente “tenía una deshidratación, lo que no me cerraba como médica, que mi papá por una deshidratación terminara en Terapia Intensiva”, acrecentando la incertidumbre de la profesional al momento de explicar que luego otro de los diagnósticos que dieron en ese instante fue que “el shock séptico tenía que con una neumonía”, aunque Efraín Villegas no padecía insuficiencia respiratoria, fundamentó.

Embed - Malargüe-Vecino acompañan el reclamo de la familia Villegas.

Durante el reclamo que realizó Luciana Villegas en la Banca del Ciudadano en el Concejo Deliberante de Malargüe, estuvo acompañada de una importante cantidad de vecinos, entre los que estaban familiares de personas fallecidas en el último año, y que también padecieron algún inconveniente en el Centro de Hemodiálisis, tal es el caso de la madre de Antonia Arenas, manifestando “una seguidilla de cosas que no eran normales que sucedieran” mientras recibían el respectivo tratamiento, dijo.

Embed - Malargüe-El Concejo Deliberante recepcionó pedido de l familia Villegas

El presidente del Concejo Deliberante de Malargüe, Rodrigo Hidalgo, expresó que desde el cuerpo analizan “cuáles son los alcances” ante esta denuncia pública, indicando que se le dará tratamiento en la Comisión de Hacienda, donde ya existe “documentación obrante ingresada por la concejal mandato cumplido Luciana Villegas”, añadiendo que saldrán notas o pedidos de informes hacia los organismos correspondientes para investigar el caso expuesto.