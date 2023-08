Las ópticas en San Rafael siguen sin brindar prestaciones tras el hackeo del PAMI

Vivian Petcoff aseguró que no se están brindado las prestaciones en las ópticas por falta de sistema y que hasta que no haya una solución los afiliados no podrán tramitar de ninguna manera los anteojos a través de PAMI. Agregando además al respecto: "Todo se hace mediante los medios electrónicos con un sistema que se implementó el año pasado y entonces la atención y servicio al afiliado es diferente, nosotros no tenemos forma de ingresar al sistema para poder ver la orden que emite el médico desde una óptica".