Las imágenes del imponente desfile por el 110° aniversario de General Alvear

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " á ° Por la avenida Alvear Oeste desfilaron los vehículos militares, las federaciones gauchas y diversas las agrupaciones. “Un desfile como hacía décadas no pasaba”, dijo el intendente. Con la presencia de funcionarios provinciales y locales, y una gran participación del público, se llevó a cabo este domingo el tradicional desfile cívico militar por el 110° aniversario del departamento de General Alvear. Por la avenida Alvear Oeste circularon los vehículos del Ejército Nacional, la Policía de Mendoza y la Municipalidad de General Alvear. Se sumaron las federaciones gauchas, diversas agrupaciones, escuelas, clubes y otras delegaciones. Durante el evento, la Comuna presentó la nueva adquisición de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos: cuatro utilitarios que se suman al parque automotor del trabajo para continuar con las tareas de limpieza y mantenimiento de la ciudad. “Vivimos un desfile como hacía décadas no pasaba en General Alvear”, ponderó el intendente Alejandro Molero ante las cámaras de TVA General Alvear. “En medio de tantas dificultades y complicaciones, nos damos un abrazo los alvearenses para volvernos a sentir bien”, completó el jefe comunal. #generalalvear #110aniversario #desfile"

