18 de junio de 2026
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Municipalidad de Mendoza

La Municipalidad de Mendoza impulsa acciones para prevenir estafas virtuales

La Municipalidad de Mendoza presentó un estudio realizado junto a la Universidad Champagnat para medir el impacto de las estafas virtuales y avanzar en políticas de prevención.

Acciones para prevenir estafas virtuales desde la Municipalidad de Mendoza.

Acciones para prevenir estafas virtuales desde la Municipalidad de Mendoza.

En un contexto donde la digitalización avanza a gran velocidad, la Municipalidad de Mendoza presentó los resultados del “Estudio sobre ciberdelito en la Ciudad de Mendoza”, una investigación realizada junto a la Universidad Champagnat.

El trabajo busca cuantificar las estafas virtuales, detectar cuáles son las poblaciones más vulnerables y visibilizar aquellos delitos digitales que, por distintos motivos, no llegan a denunciarse.

La presentación se realizó este jueves 18 de junio en la Universidad Champagnat y contó con la participación del intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez; el rector de la institución, Marcelo Chamorro; la directora del proyecto de investigación, Fernanda Rosales; la directora de Defensa al Consumidor de la provincia, Mónica Lucero; el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu; además de integrantes del Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal y la ONG Protectora.

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Del diagnóstico a las acciones concretas

El relevamiento se realizó de manera presencial durante 2025 en distintas dependencias municipales, entre ellas Ventanilla Única y los centros de emisión de licencias de conducir.

En esos espacios, estudiantes universitarios encuestaron a vecinos y vecinas para conocer de primera mano sus experiencias, temores y hábitos frente a los delitos cometidos en entornos digitales.

Al respecto, el intendente Ulpiano Suarez destacó la importancia estratégica del informe y señaló: “Es un muy importante trabajo de investigación. En Argentina, en promedio, pasamos más de 8 horas al día conectados a internet, liderando el ranking de América Latina. Los datos concretos del relevamiento nos indican que una de cada dos personas entrevistadas reconoció haber sido víctima de un ciberdelito en el último año. Además, una de cada tres no sabía qué hacer luego de esta situación o a dónde denunciar”.

El jefe comunal remarcó que el informe será utilizado como base para avanzar en medidas concretas. “Buscamos que a partir de este informe se conforme un observatorio y una mesa de trabajo para ir a acciones concretas. Impulsaremos campañas de educación y concientización en los Centros de Integración Comunitaria, centros de jubilados, clubes y escuelas. Si no hay denuncia, se dificulta definir una estrategia de prevención”, subrayó.

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Los datos clave del estudio sobre ciberdelito

Entre los principales resultados del relevamiento, se destacan cifras que reflejan la magnitud de la problemática en la Ciudad de Mendoza. El estudio indicó que el 50% de los encuestados, es decir, una de cada dos personas, fue víctima de un ciberdelito durante el último año.

Además, el 80% manifestó conocer a un familiar o amigo que sufrió algún tipo de ataque virtual, mientras que el 65% reconoció sentir temor al realizar compras o transacciones económicas por internet.

Otro dato relevante es que el 90% expresó una profunda preocupación por el uso de sus datos personales en la web. A su vez, una de cada tres víctimas admitió que no sabía dónde o cómo realizar la denuncia luego de sufrir un ciberdelito.

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La universidad como motor de políticas públicas

El desarrollo técnico del estudio estuvo a cargo de las facultades de Informática y Diseño y de Derecho de la Universidad Champagnat, en un trabajo conjunto de más de cinco años con la Facultad de Ingeniería y el Observatorio de la Ciudad de la Universidad FASTA.

El rector de la Universidad Champagnat, Marcelo Chamorro, destacó la responsabilidad social de las instituciones educativas frente al crecimiento de los delitos digitales.

“Los ciberdelitos han crecido exponencialmente en los últimos años, convirtiéndose en una amenaza para la seguridad individual y comunitaria. Este trabajo nace de una preocupación compartida y de la imperiosa necesidad de políticas de prevención eficaces, inclusivas y basadas en evidencia. Como universidad asumimos la responsabilidad de traducir este diagnóstico en acciones”, sostuvo. Chamorro también celebró el convenio firmado con la comuna y remarcó la necesidad de que la información obtenida se transforme en herramientas útiles para la comunidad.

“Deseamos que los datos se transformen en acciones concretas de educación dirigida a la comunidad en general y a los grupos vulnerables en particular. Hacemos un llamado a las autoridades, las fuerzas de seguridad y la sociedad civil para trabajar de forma coordinada”, expresó.

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Temores, descuidos y modalidades más comunes

La directora del proyecto de investigación por parte de la Universidad Champagnat, Fernanda Rosales, fue la encargada de presentar los aspectos técnicos de la muestra.

Según explicó, la edad media de los encuestados fue de 40 años y se optó por realizar encuestas presenciales y semiestructuradas debido a que muchos términos técnicos vinculados al ciberdelito resultan ajenos para gran parte de la ciudadanía. Entre las conclusiones más llamativas, el informe reveló una fuerte brecha entre la percepción de seguridad y los hábitos reales de cuidado.

El 65% de los mendocinos admitió tener miedo de operar económicamente en internet. Esa cifra asciende al 64% en mayores de 66 años y alcanza al 47% en jóvenes menores de 20 años.

“El 90% de las personas se preocupa por lo que hacen con sus datos personales en internet. Sin embargo, cuando analizamos las medidas que implementan para protegerse, lo que menos hacen son las contraseñas complejas, el uso de gestores de claves o el cambio periódico de las mismas. Es decir, lo que menos se hace es justamente lo que depende exclusivamente de uno mismo”, analizó Rosales.

Compras online, tarjetas y hackeos de cuentas

En cuanto a las modalidades más sufridas por los vecinos de la Ciudad de Mendoza, el ranking es liderado por los fraudes en compras online y alquileres temporarios.

También aparecen entre los casos más frecuentes la infección por virus informáticos, relacionada con la falta de instalación de antivirus específicos; el fraude con tarjetas de crédito y débito, mediante compras desconocidas o robo de plásticos; y el hackeo de cuentas, con suplantación de identidad en WhatsApp, redes sociales y correos electrónicos.

El estudio busca convertirse en una herramienta clave para diseñar políticas públicas de prevención, educación digital y acompañamiento a las víctimas de ciberdelitos.

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